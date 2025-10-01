Носимые устройства всё чаще называют «стражами здоровья», ведь они уже умеют определять гипертонию, апноэ сна или мерцательную аритмию. Теперь Samsung работает над ещё одной жизненно важной функцией — ранним выявлением сердечной недостаточности прямо с запястья.

Компания сообщила о разработке технологии для распознавания систолической дисфункции левого желудочка (LVSD) — состояния, при котором ослабленные сердечные мышцы не могут перекачивать достаточный объём крови. Это один из главных факторов сердечной недостаточности, на который приходится более половины случаев по всему миру.

Для диагностики используется алгоритм искусственного интеллекта, обученный на клинических данных 12-канальных ЭКГ. На Galaxy Watch он анализирует показатели одноканальной ЭКГ и способен выявлять LVSD на ранней стадии. Разработка корейского стартапа Medical AI уже получила одобрение Министерства продовольственной и лекарственной безопасности Южной Кореи.

Ожидается, что функция будет встроена в системное приложение и в будущем отправится на сертификацию FDA.

Параллельно Samsung экспериментирует с неинвазивными устройствами для мониторинга работы мозга. Совместно с Университетом Ханян в Сеуле компания создала прототип ЭЭГ-гарнитуры, надеваемой вокруг уха. Уже проведены тесты по выявлению сонливости — полезной при вождении, а также по анализу реакции мозга на видеоконтент. В перспективе технология может использоваться в маркетинге, а подходящей площадкой для неё могут стать будущие Galaxy Buds.



