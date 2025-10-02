На недавнем саммите Snapdragon Summit 2025 компания Qualcomm удивила участников, представив два новых референсных настольных компьютера на базе грядущих чипов Snapdragon X2 Elite.

По словам Джона Бурека из PCMag, который сфотографировал одно из устройств, самым необычным проектом стал сверхтонкий круглый компьютер, напоминающий подогреватель кружек или беспроводное зарядное устройство. Мини-ПК имеет толщину менее половины дюйма и размеры немного превышают чайное блюдце.

По бокам устройства расположены несколько портов USB-C и разъем для наушников, а под ними — кольцо вентиляционных отверстий, которое, по словам Бурека, напоминает Mac Mini.

Устройство было подключено к полноразмерному дисплею через USB-C и функционировало на процессоре Snapdragon X2 Elite в режиме реального времени.

Решение задачи охлаждения столь тонкого корпуса стало одним из ключевых вызовов для Qualcomm. Для этого компания использовала технологию AirJet от Frore Systems. Вместо традиционных вентиляторов в модулях AirJet применяются термоэлектрические материалы, бесшумно прогоняющие воздух через радиатор.





Отсутствие движущихся частей позволяет избежать механического износа и шума, а также создавать значительно более тонкие решения. Qualcomm отметила, что AirJet — один из вариантов охлаждения, наряду с классическими вентиляторами и полностью безвентиляторными системами, которые будут использоваться в зависимости от требований к производительности.

Круглый мини-ПК-«тарелка» был представлен рядом с другим модульным моноблоком, демонстрируя стремление Qualcomm исследовать новые форм‑факторы, выходящие за рамки традиционных ноутбуков и планшетов.

Концепция демонстрирует потенциал расширения аппаратного сегмента Snapdragon в новые категории устройств. Хотя дизайн этого «тарелкообразного» ПК, возможно, останется прототипом, он уже привлек внимание своей уникальностью и эффективностью.