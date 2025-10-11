15494d40 a608 11f0 bbfd 136b25245107
Компания Apple объявила о партнёрстве с телеканалом Spectrum SportsNet, в рамках которого некоторые матчи баскетбольной команды Los Angeles Lakers в сезоне 2025-2026 годов будут транслироваться напрямую на гарнитуру Apple Vision Pro. Игры будут сниматься в формате Apple Immersive Video — той же технологии виртуальной съёмки, которую компания использовала для концерта Metallica, выпущенного ранее в этом году.

По словам Apple, просмотр матчей в Vision Pro позволит увидеть «ракурсы, невозможные для традиционных трансляций», давая владельцам гарнитуры уникальный опыт присутствия. Однако прямые эфиры будут доступны только пользователям, находящимся в регионе вещания Lakers — Южной Калифорнии, Гавайях и частях южной Невады. Вероятно, для просмотра потребуется подписка. Полные повторы матчей и лучшие моменты будут доступны в «некоторых странах и регионах» через приложения SportsNet и NBA. Точное расписание трансляций пока не объявлено — Apple и Spectrum обещают раскрыть подробности осенью, а первые показы ожидаются в начале 2026 года.

apple vision pro app experiences nba video multiview

Хотя Vision Pro зарекомендовала себя как отличное устройство для просмотра контента, специализированных спортивных программ под её формат пока немного. Apple уже предлагает возможность смотреть Friday Night Baseball и матчи Major League Soccer, но NBA остаётся единственной крупной спортивной лигой, создающей особый контент для Vision Pro. Приложение NBA для visionOS позволяет видеть статистику игроков в реальном времени, смотреть несколько игр одновременно и даже наблюдать за матчем в режиме «настольного вида» с трёхмерной мини-ареной и фигурками баскетболистов.

Теперь, когда Apple, по сообщениям, сосредоточилась на разработке умных очков вместо более лёгкой и дешёвой версии Vision Pro, лучшим решением для компании остаётся предложение владельцам гарнитуры нового уникального контента. Пусть не все фанаты болеют за Lakers, но если это партнёрство приведёт к появлению большего количества спортивных трансляций в VR, это определённо шаг вперёд.

