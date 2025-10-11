Компания Apple объявила о партнёрстве с телеканалом Spectrum SportsNet, в рамках которого некоторые матчи баскетбольной команды Los Angeles Lakers в сезоне 2025-2026 годов будут транслироваться напрямую на гарнитуру Apple Vision Pro. Игры будут сниматься в формате Apple Immersive Video — той же технологии виртуальной съёмки, которую компания использовала для концерта Metallica, выпущенного ранее в этом году.

По словам Apple, просмотр матчей в Vision Pro позволит увидеть «ракурсы, невозможные для традиционных трансляций», давая владельцам гарнитуры уникальный опыт присутствия. Однако прямые эфиры будут доступны только пользователям, находящимся в регионе вещания Lakers — Южной Калифорнии, Гавайях и частях южной Невады. Вероятно, для просмотра потребуется подписка. Полные повторы матчей и лучшие моменты будут доступны в «некоторых странах и регионах» через приложения SportsNet и NBA. Точное расписание трансляций пока не объявлено — Apple и Spectrum обещают раскрыть подробности осенью, а первые показы ожидаются в начале 2026 года.

Хотя Vision Pro зарекомендовала себя как отличное устройство для просмотра контента, специализированных спортивных программ под её формат пока немного. Apple уже предлагает возможность смотреть Friday Night Baseball и матчи Major League Soccer, но NBA остаётся единственной крупной спортивной лигой, создающей особый контент для Vision Pro. Приложение NBA для visionOS позволяет видеть статистику игроков в реальном времени, смотреть несколько игр одновременно и даже наблюдать за матчем в режиме «настольного вида» с трёхмерной мини-ареной и фигурками баскетболистов.

Теперь, когда Apple, по сообщениям, сосредоточилась на разработке умных очков вместо более лёгкой и дешёвой версии Vision Pro, лучшим решением для компании остаётся предложение владельцам гарнитуры нового уникального контента. Пусть не все фанаты болеют за Lakers, но если это партнёрство приведёт к появлению большего количества спортивных трансляций в VR, это определённо шаг вперёд.