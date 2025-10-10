В интервью Washington Post Гийом Брош заявил, что несмотря на большой успех Clair Obscur — более 5 миллионов проданных копий — это не означает, что следующая игра студии Sandfall будет повторять ту же формулу.

В статье отмечается, что механика парирования и возможность оставаться активным во время хода противника во многом вдохновлены Devil May Cry и серией Mario & Luigi, но пока рано судить, станет ли следующий проект студии более «экшеновым».

«Мы не хотим быть ограничены ни историей, ни стилем визуала, ни игровыми механиками в том, что будем делать дальше, так что пока ничего конкретного сказать нельзя, — сказал Брош. — Главное, чтобы проект ощущался искренним и сделанным с любовью».

Брош также рассказал, что крупное предстоящее обновление Clair Obscur — это способ поблагодарить игроков за поддержку. «Это не полноценное DLC, а то, что мы называем «обновлением благодарности», — объяснил он. — Мы получили так много любви от сообщества и просто хотим сказать спасибо всем, кто с нами».

Обновление разрабатывается для всех платформ и пока не имеет даты выхода. Оно добавит новую игровую локацию с новыми встречами с врагами и сюрпризами, новые поздние бои с боссами, новые костюмы и «ещё больше сюрпризов» для фанатов.





В другом интервью в августе Брош пояснил, что парирование не вводили ради привлечения игроков, которые не любят пошаговые RPG — это было сделано исключительно из дизайнерских соображений. «Мы не добавляли систему парирования и не строили нарратив ради того, чтобы избежать предвзятости к жанру, — говорил он в беседе с Automaton. — Мы сделали это потому, что сами этого хотели».