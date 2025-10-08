Французская ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 официально разошлась тиражом свыше пяти миллионов копий на всех платформах. Это отличное достижение для новой серии, особенно с учётом того, что игра получила высокие оценки критиков.

Разработчик Sandfall Interactive готовит крупное бесплатное обновление, чтобы поблагодарить поклонников. По данным Eurogamer, в него войдёт новая сюжетная линия, посвящённая Эскье, а также новые сражения с боссами, дополнительная локация, обновлённые костюмы для всех героев и другие сюрпризы. Кроме того, разработчики добавят улучшения интерфейса и поддержку нескольких новых языков.

«Мы хотим поблагодарить наших игроков, ведь именно благодаря им игра достигла такого успеха, — сказал геймдиректор Гийом Брош. — Они подарили нам столько эмоций, что мы хотим ответить тем же — выпустить большое обновление с новым контентом и возможностями для всех».

Clair Obscur: Expedition 33 — это атмосферная RPG с глубоким сюжетом и продуманной боевой системой. В озвучке приняли участие известные актёры, включая Чарли Кокса и Энди Серкиса.