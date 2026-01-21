Casio выпустила новую модель G-Shock в сотрудничестве с японским модным брендом beautiful people, объединив фирменную ударопрочность линейки с более элегантным и дизайнерским обликом. Новинка получила название GM-S2110BP-5A и уже поступила в продажу.

Casio G-Shock x beautiful people GM-S2110BP-5A выделяется металлическим безелем и корпусом с сочетанием золотистых и серебристых оттенков, а также коричневым ремешком из смолы с выраженной текстурой, имитирующей натуральную кожу. Эффект «кожаного» покрытия достигается за счёт технологии струйной печати по смоле, что позволяет сохранить внешний вид и ощущение кожи, не жертвуя при этом прочностью, влагостойкостью и комфортом, характерными для G-Shock.

Комбинация материалов придаёт часам дизайнерский характер, редко встречающийся среди классических ударопрочных спортивных моделей. Металлические акценты присутствуют на безеле, циферблате и фиксаторе ремешка, а поверхность обработана с эффектом тонкой шлифовки для большей визуальной глубины. Завершающим штрихом стала аккуратная гравировка с логотипом beautiful people. Несмотря на выраженный модный уклон, часы сохраняют все ключевые преимущества G-Shock, включая ударопрочную конструкцию и водонепроницаемость до 200 метров.

Гибридный аналогово-цифровой дисплей сочетает традиционные стрелки с небольшим цифровым экраном, на котором отображаются день недели, дата и время в 12- или 24-часовом формате. Модель поддерживает до пяти ежедневных будильников, секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчёта и мировое время для 31 часового пояса.

Casio G-Shock GM-S2110BP-5A уже доступна для покупки в официальном интернет-магазине бренда по цене 270 долларов. В качестве бонуса покупатели также получают фирменную сумку beautiful people серебристого цвета.



