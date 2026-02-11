Глава Apple Тим Кук объявил сотрудникам на общем собрании, что компания готовит празднование своего 50-летнего юбилея. Apple была основана 1 апреля 1976 года, и в 2026 году ей исполняется 50 лет.

Apple основана 1 апреля 1976 года, юбилей приходится на 2026 год.

Тим Кук подтвердил подготовку к празднованию на общем собрании сотрудников.

Формат мероприятий пока не раскрывается.

Тим Кук о 50-летии Apple: «Это заставляет сердце петь»

Подробности собрания раскрыл журналист Bloomberg Марк Гурман. По его данным, на прошлой неделе Кук провел общекорпоративную встречу, где рассказал о подготовке к юбилею. Глава Apple признался, что в последнее время непривычно много размышляет об истории компании.

«В последнее время я необычно много размышляю об Apple, потому что мы работали над тем, как отметить этот момент — 50 лет. Это выдающееся достижение. Мы поднимали старые архивы, старые фотографии. Мы заново проходили через продукты, сервисы, людей, и меня поразило, как сильно Apple изменила мир, как много Apple дала миру», — сказал Кук.

Празднование подтверждено, детали пока не раскрыты

Кук прямо подтвердил, что компания устроит празднование, однако конкретный формат ещё не определен. Он попросил следить за новостями.

«Будем ли мы это праздновать? Можете не сомневаться. Мы пока не готовы сказать, как именно, так что следите за новостями. Мы не та культура, которая оглядывается назад. Поэтому группе людей, которая над этим работает, пришлось развить в себе непривычный навык, ведь наш навык — это всегда думать о том, что дальше. Нам действительно пришлось постараться, чтобы войти в это состояние рефлексии, но когда останавливаешься и думаешь о последних 50 годах, сердце начинает петь. Правда. Я обещаю — празднование будет», — добавил глава Apple.

По словам Кука, команде, которая занимается юбилеем, пришлось перестраивать привычный подход. Apple традиционно сосредоточена на будущих продуктах, а не на оглядке назад. Подготовка к 50-летию потребовала от сотрудников работы с архивами, старыми фотографиями, историей продуктов и сервисов.

Apple редко празднует юбилеи

Компания нечасто отмечает подобные даты публично. Последний крупный случай — кампания 2014 года в честь 30-летия Mac. Тогда Apple опубликовала интервью с топ-менеджерами, запустила специальную страницу на главной сайта и выпустила ряд посвящённых юбилею материалов.





Пока неизвестно, будет ли празднование 50-летия ограничено корпоративными мероприятиями для сотрудников или Apple отметит юбилей публично.