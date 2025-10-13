Vivo официально представила в Китае новый планшет Pad 5e, который стал самой доступной моделью в серии, уступая по цене старшим версиям Pad 5 и Pad 5 Pro. Несмотря на более низкую стоимость, устройство получило мощное «железо» и способно справляться с большинством повседневных задач.

Интересно, что Pad 5e — единственный планшет в серии, оснащённый процессором Snapdragon. Он работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и комплектуется до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ быстрой флеш-памяти UFS 4.1. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Для игр планшет получил крупную графитовую систему охлаждения площадью 32 200 мм², которая эффективно отводит тепло во время длительных игровых сессий. Также предусмотрена функция Game Live Assistant, оптимизирующая производительность для более плавного геймплея и улучшенного качества стримов.

Экран Vivo Pad 5e имеет диагональ 12,05 дюйма, разрешение 2800×1968 пикселей, частоту обновления 144 Гц и соотношение сторон 7,1:5. Панель отображает более миллиарда оттенков и имеет контрастность 1400:1. Толщина корпуса составляет 6,62 мм (6,69 мм у версии Soft Light), вес — около 584 граммов.

Основная камера планшета оснащена датчиком на 8 МП, а фронтальная — на 5 МП. Оба модуля поддерживают режимы портретной съёмки, ночной съёмки, сканирования документов и запись видео в формате 1080p.





Устройство поддерживает Wi-Fi (2.4G/5.1G/5.8G), Bluetooth 5.4, порт USB 3.2 Gen1 и проводные наушники через разъём USB Type-C. В качестве операционной системы используется OriginOS 5 — оптимизированная под планшеты версия фирменной оболочки Vivo на базе Android.

Планшет представлен в двух версиях: Standard Edition и Soft Light Edition (с антибликовым экраном). Цены следующие:

Standard Edition:

• 8 ГБ + 128 ГБ — 1 999 юаней

• 8 ГБ + 256 ГБ — 2 299 юаней

• 12 ГБ + 256 ГБ — 2 599 юаней

• 16 ГБ + 512 ГБ — 2 999 юаней

Soft Light Edition:

• 8 ГБ + 128 ГБ — 2 199 юаней

• 8 ГБ + 256 ГБ — 2 499 юаней

Продажи Vivo Pad 5e в Китае стартуют 17 октября.