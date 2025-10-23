23 октября 2025 года компания diHouse, официальный дистрибьютор электроники и «умных» устройств Xiaomi, объявила о начале продаж в России новой линейки планшетов Redmi Pad 2 Pro. В серию вошли две модели — Xiaomi Redmi Pad 2 Pro и Redmi Pad 2 Pro 5G. Эти устройства ориентированы на пользователей, которым важны крупный экран, высокая производительность и глубокий эффект погружения в мультимедиа.

Планшеты сочетают в себе большой дисплей, мощную батарею, улучшенное звучание и современную операционную систему, обеспечивая комфортную работу в повседневных задачах — от развлечений до профессионального использования.

Дисплей и мультимедиа

Главной особенностью серии стал 12,1-дюймовый экран 2.5K (2560×1600) с поддержкой Dolby Vision и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Такая комбинация делает изображение ярким и реалистичным, а анимацию — максимально плавной.

Для защиты зрения предусмотрены технология DC Dimming и тройная сертификация TÜV Rheinland — защита от синего света на аппаратном уровне, отсутствие мерцания и поддержка естественного циркадного ритма.

Звук планшетов формирует четырёхканальная система с Dolby Atmos и Hi-Res Audio, создающая насыщенное объёмное звучание. Отдельная функция усиления громкости до 300% позволяет сохранять чёткость звука даже в шумных помещениях.





Автономность и производительность

Серия Redmi Pad 2 Pro оснащена одним из самых ёмких аккумуляторов среди планшетов Xiaomi — 12 000 мА·ч, обеспечивающим продолжительную работу без подзарядки. Быстрая зарядка 33 Вт полностью восстанавливает заряд за короткое время, а функция обратной проводной зарядки 27 Вт позволяет использовать планшет как источник питания для других устройств.

За производительность отвечает Snapdragon 7s Gen 4, созданный по 4-нм техпроцессу. Чип обеспечивает стабильную работу ресурсоёмких приложений и игр, а также высокую энергоэффективность.

Программное обеспечение и функции экосистемы

Планшеты работают под управлением Xiaomi HyperOS, оптимизированной для больших экранов. Система поддерживает функции взаимосвязанности: синхронизацию звонков, буфера обмена, сетевых подключений и домашнего экрана между устройствами Xiaomi.

Пользователи могут управлять приложениями со смартфона напрямую с планшета, использовать камеру другого устройства при видеозвонках и передавать файлы без проводов. Кроме того, планшет поддерживает установку microSD-карт до 2 ТБ, что позволяет хранить объёмные проекты, документы и мультимедиа.

Аксессуары

Для новой линейки предусмотрен набор фирменных аксессуаров:

Redmi Smart Pen с 4096 уровнями нажатия и минимальной задержкой, обеспечивающий естественное письмо и рисование;

с 4096 уровнями нажатия и минимальной задержкой, обеспечивающий естественное письмо и рисование; Redmi Pad 2 Pro Keyboard с полноразмерными клавишами (16×16 мм), ходом 1,3 мм и встроенным держателем для стилуса;

с полноразмерными клавишами (16×16 мм), ходом 1,3 мм и встроенным держателем для стилуса; Redmi Pad 2 Pro Cover — чехол-подставка с отделением для пера, обеспечивающий защиту и удобство при работе.

Цвета, конфигурации и цены

Redmi Pad 2 Pro доступен в цветах графитовый серый, серебряный и лавандовый фиолетовый:

6 ГБ + 128 ГБ — 24 990 рублей ;

; 8 ГБ + 256 ГБ — 29 990 рублей.

Redmi Pad 2 Pro 5G выпускается в цветах графитовый серый и серебряный: