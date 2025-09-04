Tecno официально анонсировала MegaPad Pro, называя его «Essential AI Tablet». Планшет ориентирован как на студентов, так и на бизнес-пользователей.

Устройство получило выделенную клавишу для запуска голосового помощника Ella. MegaPad Pro оснащён 12-дюймовым «2K Ultra Sensory Display» с яркостью 450 нит и частотой обновления 90 Гц. За звук отвечают четыре динамика с поддержкой Dolby, что делает планшет удобным для просмотра фильмов, а также прослушивания музыки.





Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч, которого, по заявлениям компании, хватает на 8 часов интенсивной работы.

На выставке IFA Tecno также объявила о выходе своих ноутбуков в Европе. Модели MegaBook K15S и K16S, а также игровой мини-ПК Mega Mini G1 уже доступны в Испании и Франции. Продажи проходят через партнёров MediaMarkt и Carrefour, что приурочено к сезону «Back to School».





Кроме того, в IV квартале 2025 года в некоторых странах Европы появится MegaBook S14 — самый лёгкий 14-дюймовый OLED AI-ноутбук весом всего 899 граммов.