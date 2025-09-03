На IFA 2025 Acer анонсировала два новых Android-планшета с OLED-дисплеями по доступной цене, начиная от $320.

Iconia X12 оснащён 12,6-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600 и работает на чипсете MediaTek Helio G99. Планшет поддерживает до 8 ГБ RAM, до 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 8 000 мАч, Android 15 и слот microSD. Acer также предлагает аксессуары — клавиатуру и стилус. По оценкам компании, время работы X12 составляет до 16 часов.





Iconia X14 имеет 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920×1200, но отличается необычным чипсетом Allwinner A733, построенным по устаревшему 12-нм процессу. Этот чип, чаще используемый в телевизионной технике, ограничивает энергоэффективность, поэтому время работы планшета снижается до 10 часов. Планшет также поддерживает до 8 ГБ RAM, до 256 ГБ памяти, аккумулятор на 8 000 мАч, Android 15 и microSD. Acer заявляет, что оба планшета предназначены для работы и развлечений и включают NPU для AI-задач.

OLED-дисплеи делают планшеты привлекательными по цене, особенно с учётом их дизайна, но чип X14 может стать ограничивающим фактором для пользователей.





Оба планшета — Iconia X12 и X14 — выйдут в Северной Америке, Европе и других регионах в ноябре по цене $320 и $340 соответственно.

Помимо этих моделей, Acer представила два планшета серии Iconia A с IPS-дисплеями и тем же чипсетом Allwinner A733. Один имеет 14-дюймовый экран FHD, другой — 16-дюймовый FHD.



