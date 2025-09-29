Компания Honor готовит премьеру линейки Magic 8 в Китае 15 октября. Вместе со смартфонами дебютирует новый флагманский планшет Honor MagicPad 3 Pro. Благодаря утечкам стали известны официальные рендеры и ключевые спецификации устройства.

Основные характеристики Honor MagicPad 3 Pro

По данным инсайдеров Digital Chat Station и Why Lab, планшет станет первым в мире устройством на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5. Дополнительно Honor оснастит модель собственным энергоэффективным чипом E2, отвечающим за управление питанием.

Honor MagicPad 3 Pro получит 13,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3200×2136 пикселей, поддержкой частоты 165 Гц и сертификацией IMAX Enhanced. Тот же экран используется и в младшей версии MagicPad 3, представленной в июле.

Аккумулятор емкостью 12 450 мА·ч также совпадает с базовой моделью. Устройство будет работать под управлением Android с оболочкой MagicOS 10 и обеспечит кроссплатформенный обмен данными между устройствами на iOS, Android и HarmonyOS.

Варианты исполнения и доступность

Подробности о конфигурациях памяти, характеристиках камер и скорости зарядки пока не раскрыты. Известно, что MagicPad 3 Pro выйдет в трех цветах: Starry Gray, Floating Light Gold и Moon Shadow White.





Официальный анонс планшета ожидается одновременно с серией Honor Magic 8.