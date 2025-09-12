SpaceX провела 114-й запуск Falcon 9 в 2025 году, отправив на орбиту спутник связи для индонезийской телеком-компании PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Старт состоялся 11 сентября в 21:56 по восточному времени (01:56 МСК 12 сентября) с космического центра на мысе Канаверал, Флорида.

Подробности миссии

Запуск откладывался три дня из-за плохой погоды. Ракета Falcon 9 успешно стартовала, а ее первая ступень вернулась на Землю спустя 8,5 минуты, мягко приземлившись на дрон-корабль «A Shortfall of Gravitas» в Атлантическом океане. Это был 23-й полет данного бустера (серийный номер B1078) — всего на семь запусков меньше текущего рекорда повторного использования, установленного в августе.





Вторая ступень вывела аппарат Nusantara Lima на геопереходную орбиту через 27,5 минуты после старта. Далее спутник займет рабочую позицию в геостационарной орбите на высоте 35 785 км.

Спутник Nusantara Lima

Аппарат построен компанией Boeing и рассчитан на начало эксплуатации в 2026 году после серии проверок. Его пропускная способность превышает 160 Гбит/с. Спутник обеспечит связью более 17 000 островов Индонезии и соседние страны.





Генеральный директор PSN Group Ади Рахман Адиwосо отметил, что проект продолжает многолетнюю традицию страны в сфере спутниковой связи:

«Этот спутник даст возможности для школ, бизнеса и сообществ, которые никогда не имели надежного доступа. Наше сотрудничество с Boeing и международными партнерами гарантирует, что в процессе развития Индонезии никто не останется в стороне».

Контекст: SpaceX в 2025 году

Запуск стал уже 114-й миссией Falcon 9 с начала года. Более 70 % этих стартов было посвящено развертыванию спутниковой группировки Starlink, насчитывающей более 8 300 активных аппаратов на низкой околоземной орбите.





Кроме того, SpaceX выполнила четыре испытательных запуска ракеты-носителя Starship, последний из которых состоялся 26 августа и прошел успешно. Эта система рассматривается компанией как ключевой инструмент для будущих миссий на Марс и другие дальние цели.