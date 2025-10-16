Новые спутники Starlink третьего поколения обеспечат гигабитные скорости подключения и станут самыми мощными в истории программы SpaceX.

После успешного завершения 11-го летного теста Starship компания SpaceX объявила о запуске нового этапа проекта Starlink — версии V3. Спутники этого поколения значительно крупнее и производительнее предыдущих и впервые предложат пользователям гигабитный интернет через орбитальную сеть.

По данным Starlink, каждый спутник V3 рассчитан на пропускную способность до 60 терабит в секунду — это более чем в 20 раз превышает возможности предыдущих запусков V2 Mini на ракете Falcon 9. Такой прирост позволит увеличить скорость и стабильность соединения для пользователей в отдалённых районах, где нет традиционной инфраструктуры связи.

Пока неизвестно, когда начнутся первые запуски новой серии. Масса каждого спутника превышает 1800 килограммов, поэтому SpaceX предстоит доработать схему вывода их на орбиту.

Сейчас подписка на Starlink стоит 165 долларов в месяц и обеспечивает среднюю скорость загрузки около 127 Мбит/с. Компания пока не раскрывает, изменится ли стоимость при переходе на V3.





Starlink остаётся одним из немногих решений, позволяющих подключить интернет в труднодоступных регионах. Однако проект по-прежнему вызывает вопросы из-за влияния на ночное небо — проблема бликов и отражений спутников остаётся нерешённой.

SpaceX не дала официальных комментариев относительно сроков вывода V3 на орбиту.