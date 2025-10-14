SpaceX в понедельник вечером провела последний испытательный полёт ракеты Starship в текущей конфигурации, успешно выполнив все ключевые задачи миссии и открыв путь к следующей фазе разработки.

Почти 120-метровая ракета стартовала с площадки Starbase в Техасе в 18:23 по местному времени. Повторно используемая ступень Super Heavy, ранее летавшая в марте, испытала новую схему посадочного манёвра: сначала были зажжены 13 двигателей, затем их число сократилось до пяти, и наконец до трёх при финальном зависании перед мягким приводнением в Мексиканском заливе примерно через семь минут после старта.

Верхняя ступень Starship развернула восемь макетов спутников Starlink и протестировала новую систему «динамического маневрирования», которая в будущем позволит возвращать ступень прямо на стартовую площадку. После выполнения всех задач верхняя ступень приводнилась в Индийском океане.

Этот запуск стал последним для версии Starship второго поколения и первой версии Super Heavy. Как и в предыдущем полёте, инженеры протестировали теплозащитные плитки на корпусе, в том числе с разными типами и участками без покрытия, чтобы собрать данные для будущих миссий.

SpaceX также повторила важные достижения прошлого испытания: развертывание макетов спутников и повторное включение одного из шести двигателей Raptor на орбите.





Этот полёт официально открыл новую фазу программы — испытания усовершенствованного прототипа Starship V3. Он будет оснащён системой для стыковки на орбите и перекачки топлива между кораблями — технологиями, необходимыми для миссий на Луну и Марс. Компания отмечает, что версия V3 также получила усиленный корпус и модернизированные двигатели Raptor с увеличенной тягой, но точные параметры пока не раскрываются.

«Следующая итерация будет использоваться для первых орбитальных полётов, запусков полезных нагрузок, демонстраций заправки и дальнейших миссий, чтобы достичь полностью многоразовой системы для полётов на орбиту Земли, Луну, Марс и дальше», — говорится в заявлении SpaceX.

Параллельно компания модернизирует стартовую площадку A на Starbase и переводит запуски на площадку B, а также строит две площадки Starship во Флориде — на мысе Канаверал и в Космическом центре Кеннеди.

Starship остаётся самой мощной ракетой в истории и является ключевым элементом как программы NASA Artemis, так и планов SpaceX по запуску более крупных спутников Starlink.

Исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи назвал миссию «очередным важным шагом на пути к высадке американцев на южном полюсе Луны».

NASA выделило SpaceX более 4 миллиардов долларов на создание пилотируемой версии корабля — Human Landing System — для миссии Artemis 3, запланированной на 2027 год. Однако для выполнения этих сроков SpaceX предстоит доказать надёжность критически важных технологий, включая стыковку на орбите и перекачку топлива в космосе.