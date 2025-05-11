Подписан меморандум о создании ключевого элемента будущей лунной базы — международной электростанции на Луне.

Россия и Китай официально договорились о совместной работе над строительством лунной электростанции, которая станет частью амбициозного проекта Международной научной лунной станции (МНЛС). Меморандум подписан в Москве в рамках переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина и стал частью пакета соглашений о расширении стратегического партнёрства двух стран, включая сотрудничество в сфере освоения космоса.

Что такое лунная электростанция

Речь идёт о системе энергообеспечения, предназначенной для поддержки постоянного присутствия человека на Луне. Электростанция будет снабжать энергией научную базу, на которой планируются фундаментальные исследования — от анализа грунта до изучения космической среды.

По предварительным планам, запуск станции состоится в 2036 году. Этот проект уже поддержали 13 стран, и он рассматривается как платформа для международного научного сотрудничества на Луне.

Технологический вызов и совместная разработка

Создание лунной электростанции — серьёзный технологический вызов. Необходимо разработать:

Надёжные системы генерации энергии (возможно, солнечные или ядерные),

Решения для её хранения в условиях резких температурных перепадов,

Модули для автономной работы в отсутствии постоянного персонала.

«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) будут координировать исследования, совместно развивать технологии и привлекать новых участников к международному проекту.

Луна — новая арена международного сотрудничества

Лунная электростанция станет опорной точкой для будущей инфраструктуры МНЛС — научной базы, на которой страны-партнёры смогут проводить долгосрочные миссии. Это также важный шаг в глобальном тренде освоения Луны: конкуренция между космическими державами усиливается, и подобные альянсы позволяют объединять усилия и делиться технологиями.