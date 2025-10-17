WhatsApp проводит тестирование нового ограничения на количество сообщений, которые пользователи могут отправлять без получения ответа от получателя. В рамках эксперимента компания исследует разные лимиты, чтобы определить оптимальный уровень, при котором в первую очередь будут ограничены спамеры и пользователи с высоким объемом отправляемых сообщений. В это ограничение входят все сообщения от частных лиц и бизнес-аккаунтов, даже если отправлено несколько сообщений одному и тому же получателю, которые остаются непрочитанными. Однако, если получатель отвечает, такие переписки исключаются из подсчёта. Аккаунтам, приближающимся к лимиту, будут показываться предупреждения.

По словам компании, большинство обычных пользователей вряд ли достигнут установленного лимита. Как правило, считается хорошим тоном не отправлять сообщения тем, кто всё равно не отвечает. Поэтому данный тест в первую очередь ориентирован на бизнес-аккаунты и тех, кто занимается рассылками и спамом. Запуск эксперимента запланирован в нескольких странах в ближайшие недели.

Это очередная мера Meta*, направленная на борьбу со спамом и мошенничеством на платформе. В прошлом году WhatsApp внедрил возможность отказаться от маркетинговых сообщений, а в августе 2025 года начал уведомлять пользователей, если кто-то извне их контактов добавляет их в группы. Кроме того, за первую половину 2025 года компания заблокировала более 6,8 миллионов аккаунтов, связанных с мошенничеством.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.