Xiaomi отказалась от выпуска смартфонов серии 16 и готовит дебют линейки Xiaomi 17, чтобы напрямую конкурировать с iPhone 17. Новые устройства будут представлены в Китае до конца сентября 2025 года.

Xiaomi сразу переходит к серии 17

Президент Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что компания пропускает целое поколение — серию Xiaomi 16. По его словам, такой шаг позволит бренду напрямую соперничать с только что вышедшей линейкой Apple iPhone 17.





«Мы готовим нечто новое для смартфонов, которые иначе могли бы показаться немного скучными», — отметил Лу Вейбинг 15 сентября 2025 года.

В серию Xiaomi 17 войдут три модели:





Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Версии Ultra в этот раз не будет. Все устройства получат новый чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который должен обеспечить заметный прирост производительности.

Акцент на батарею и дисплей

По данным инсайдов, смартфоны серии будут оснащены увеличенными аккумуляторами. Стандартная модель получит батарею ёмкостью 7000 мА·ч, а топовый Xiaomi 17 Pro Max — 7500 мА·ч. Кроме того, старшая модель обзаведётся дополнительным дисплеем, о чём Xiaomi уже намекала в тизерах.





Несмотря на обновления и использование нового чипсета, цены на устройства останутся на уровне предыдущего поколения.

Стратегия Xiaomi против Apple

По словам Вейбинга, запуск Xiaomi 17 станет «самым важным этапом в пятилетнем движении компании к премиум-сегменту».





Пропуск серии 16 и ускоренный релиз линейки 17 показывают намерение Xiaomi выйти на прямую конкуренцию сApple iPhone 17. За счёт более мощного процессора, увеличенной батареи и свежих решений компания рассчитывает укрепить позиции на китайском рынке, а также привлечь внимание пользователей, которым стандартные смартфоны начали казаться однообразными.