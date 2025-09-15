Xiaomi отказалась от выпуска смартфонов серии 16 и готовит дебют линейки Xiaomi 17, чтобы напрямую конкурировать с iPhone 17. Новые устройства будут представлены в Китае до конца сентября 2025 года.
Xiaomi сразу переходит к серии 17
Президент Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что компания пропускает целое поколение — серию Xiaomi 16. По его словам, такой шаг позволит бренду напрямую соперничать с только что вышедшей линейкой Apple iPhone 17.
«Мы готовим нечто новое для смартфонов, которые иначе могли бы показаться немного скучными», — отметил Лу Вейбинг 15 сентября 2025 года.
В серию Xiaomi 17 войдут три модели:
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
Версии Ultra в этот раз не будет. Все устройства получат новый чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который должен обеспечить заметный прирост производительности.
Акцент на батарею и дисплей
По данным инсайдов, смартфоны серии будут оснащены увеличенными аккумуляторами. Стандартная модель получит батарею ёмкостью 7000 мА·ч, а топовый Xiaomi 17 Pro Max — 7500 мА·ч. Кроме того, старшая модель обзаведётся дополнительным дисплеем, о чём Xiaomi уже намекала в тизерах.
Несмотря на обновления и использование нового чипсета, цены на устройства останутся на уровне предыдущего поколения.
Стратегия Xiaomi против Apple
По словам Вейбинга, запуск Xiaomi 17 станет «самым важным этапом в пятилетнем движении компании к премиум-сегменту».
Пропуск серии 16 и ускоренный релиз линейки 17 показывают намерение Xiaomi выйти на прямую конкуренцию сApple iPhone 17. За счёт более мощного процессора, увеличенной батареи и свежих решений компания рассчитывает укрепить позиции на китайском рынке, а также привлечь внимание пользователей, которым стандартные смартфоны начали казаться однообразными.