В сентябре Xiaomi может представить в Китае новые флагманские смартфоны Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max. Эти модели придут на смену линейке Xiaomi 17, которая была анонсирована в тот же период годом ранее. Задолго до предполагаемого запуска китайский техноблогер опубликовал рендер базовой модели Xiaomi 18. При этом стоит учитывать, что подлинность изображения пока не подтверждена, поэтому к информации следует относиться с осторожностью.

На опубликованном изображении показан смартфон с квадратным модулем основной камеры со скруглёнными углами и минималистичным дизайном. Три камеры расположены в виде треугольника, рядом видны светодиодная вспышка и сдержанное упоминание бренда Leica. В целом такой внешний вид ближе к недавно представленной серии Oppo Reno 15, чем к прошлым флагманам Xiaomi.

По информации инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi может увеличить диагональ экрана в новой модели с 6,3 до 6,4 дюйма. Более крупный дисплей позволит освободить дополнительное внутреннее пространство для размещения более продвинутых компонентов.

С учётом этого можно предположить, что ёмкость аккумулятора у Xiaomi 18 окажется ещё больше, чем у предшественника. Напомним, Xiaomi 17 получил батарею на 7 000 мА·ч, и новая модель, вероятно, превзойдёт этот показатель. В качестве процессора ожидается использование следующего поколения флагманского чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Тот же источник сообщил, что вся линейка Xiaomi 18 будет оснащаться перископическим телеобъективом на 200 мегапикселей. Соответственно, базовая версия Xiaomi 18 также может получить такую камеру. Основной модуль, как и раньше, предположительно будет на 50 Мп, дополненный 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Поскольку релиз смартфона ожидается позже в этом году, он, скорее всего, будет поставляться с Android 17 и новой версией оболочки HyperOS.



