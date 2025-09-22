Xiaomi официально подтвердила дату презентации линейки Xiaomi 17. Компания представит новинки 25 сентября в Китае, в этот четверг. Вместе со смартфонами дебютирует и новое поколение планшетов Xiaomi Pad 8.

В серию войдут три модели: базовый Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Все они станут первыми устройствами на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, который Qualcomm должна представить уже сегодня.

О характеристиках компания пока говорит скупо, но активно подогревает интерес. Xiaomi называет Xiaomi 17 своим «самым мощным стандартным флагманом», Xiaomi 17 Pro — «лучшим компактным камерофоном», а Xiaomi 17 Pro Max — «вершиной мобильных технологий компании в области фотографии».

Чего ждать

По дизайну Xiaomi 17 и 17 Pro получат 6,3-дюймовые OLED-дисплеи с ультратонкими рамками. У Pro Max диагональ вырастет до 6,8 дюйма. Все три модели будут оснащены OLED-экранами с 2K-разрешением.





Xiaomi 17 Pro и Pro Max также получат второй экран на задней панели, который будет показывать уведомления, время, поддерживать многозадачность, взаимодействие с ИИ и работу с другими устройствами.

Батареи обещают немалые: 7 000 мА·ч у Xiaomi 17, 6 300 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки у 17 Pro и до 7 500 мА·ч у Pro Max.





Камеры в 17 Pro и Pro Max будут представлены тройным модулем на 50 Мп: основной сенсор SmartSens 590, ультраширокий объектив и перископ-телефото с поддержкой макросъёмки. Все модели получат оптимизацию отLeica и фронтальную камеру на 50 Мп с автофокусом.