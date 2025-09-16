xiaomi 17 pro max leak 1920x1941 1
Xiaomi готовится представить новое поколение флагманских смартфонов. Вместо ожидаемой серии Xiaomi 16 компания решила выпустить линейку Xiaomi 17, которая, по мнению многих аналитиков, явно вдохновлена последними iPhone 17.

Содержание
1. HyperOS 3 и «суперостров»
2. Liquid Glass на HyperOS 3
3. Xiaomi 17 Pro Max: название говорит само за себя

HyperOS 3 и «суперостров»

Apple впервые представила Dynamic Island в iPhone 14 в 2022 году. Позже эту идею подхватили Oppo, OnePlus и Samsung. Теперь очередь дошла до Xiaomi: в HyperOS 3 появится аналог под названием Xiaomi Super Island.


Функция поддерживает многозадачность в небольших окнах и одновременно до трёх активных «островков». Даже название перекликается с Apple, подчёркивая, откуда компания черпала идеи.

Liquid Glass на HyperOS 3

Ещё одна возможная «заимствованная» деталь — дизайн Liquid Glass, впервые показанный в iOS 26. Он вызвал неоднозначную реакцию, напомнив многим стиль Windows Vista.


xiaomi hyperos 3 super island

Скриншот утёкшей сборки HyperOS 3 демонстрирует схожие элементы: матовые размытые эффекты, глянцевые иконки и прозрачную панель поиска. Правда, Xiaomi, судя по утечкам, делает акцент на читаемости и визуальной глубине, а не на ярком глянце.

Xiaomi 17 Pro Max: название говорит само за себя

hyperos 3 2

Самое очевидное сходство связано даже не с интерфейсом, а с названием. Вместо предполагаемого Xiaomi 16 Pro Max компания анонсировала выпуск моделей Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max.


Название Pro Max выглядит прямым ответом на iPhone 17 Pro Max. Более того, в утечках упоминается двойной экран у старшей версии Xiaomi 17 Pro Max — шаг, который явно демонстрирует амбиции конкурировать с Apple в премиум-сегменте.

