Xiaomi готовится представить новое поколение флагманских смартфонов. Вместо ожидаемой серии Xiaomi 16 компания решила выпустить линейку Xiaomi 17, которая, по мнению многих аналитиков, явно вдохновлена последними iPhone 17.

HyperOS 3 и «суперостров»

Apple впервые представила Dynamic Island в iPhone 14 в 2022 году. Позже эту идею подхватили Oppo, OnePlus и Samsung. Теперь очередь дошла до Xiaomi: в HyperOS 3 появится аналог под названием Xiaomi Super Island.





Функция поддерживает многозадачность в небольших окнах и одновременно до трёх активных «островков». Даже название перекликается с Apple, подчёркивая, откуда компания черпала идеи.

Liquid Glass на HyperOS 3

Ещё одна возможная «заимствованная» деталь — дизайн Liquid Glass, впервые показанный в iOS 26. Он вызвал неоднозначную реакцию, напомнив многим стиль Windows Vista.





Скриншот утёкшей сборки HyperOS 3 демонстрирует схожие элементы: матовые размытые эффекты, глянцевые иконки и прозрачную панель поиска. Правда, Xiaomi, судя по утечкам, делает акцент на читаемости и визуальной глубине, а не на ярком глянце.

Xiaomi 17 Pro Max: название говорит само за себя

Самое очевидное сходство связано даже не с интерфейсом, а с названием. Вместо предполагаемого Xiaomi 16 Pro Max компания анонсировала выпуск моделей Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max.





Название Pro Max выглядит прямым ответом на iPhone 17 Pro Max. Более того, в утечках упоминается двойной экран у старшей версии Xiaomi 17 Pro Max — шаг, который явно демонстрирует амбиции конкурировать с Apple в премиум-сегменте.