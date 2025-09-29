Xiaomi готовит возвращение к формату горизонтально складных устройств. По данным нового отчёта, в 2026 году компания выпустит флагманскую модель с книжным форм-фактором, которая может получить название Xiaomi 17 Fold.

Отказ от бренда Mix

До этого Xiaomi выпускала складные смартфоны под брендом Mix, последним из которых стал Xiaomi Mix Fold 4. Однако в базе данных появился новый аппарат с номером модели 26023PN08C и кодовым названием pecan. Важно, что индекс PN характерен для основной линейки Xiaomi с цифровыми сериями, тогда как складные устройства традиционно шли с индексом PX. Это указывает на возможный отказ от маркировки Mix в пользу интеграции в серию Xiaomi 17.

Таким образом, новинка может выйти не как Mix Fold 5 или 6, а как Xiaomi 17 Fold.

Камеры и характеристики

Согласно источникам, камера Xiaomi 17 Fold будет схожа с ожидаемым Xiaomi Mix Flip 3. Фронтальная часть получит два модуля: основной 16-мегапиксельный OmniVision OV16F и дополнительный 50-мегапиксельный сенсор. Основная камера на задней панели, по слухам, будет представлена 200-мегапиксельным датчиком Samsung HP5, дополненным 50-мегапиксельным широкоугольным объективом OmniVision OV50M. Данных о телеобъективе пока ничего не сообщается.

Аппарат позиционируется как флагман и, по информации инсайдеров, будет работать на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Номер модели также указывает на возможный релиз в феврале 2026 года.



