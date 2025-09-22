Vivo официально подтвердила запуск новой флагманской линейки X300. Презентация состоится 13 октября в 19:00 по пекинскому времени. Компания называет серию своим ежегодным «имиджевым флагманом», делая акцент на камерах и дизайне.
Новый дизайн и камеры Zeiss
В этом году Vivo решила изменить подход к внешнему виду устройств. X300 получит минималистичный круглый блок камер и стеклянный корпус с эффектом «подвешенной капли воды».
Главное внимание — на камеры:
- Vivo X300 оснащен 200-Мп основной камерой Zeiss;
- X300 Pro получит 200-Мп APO телеобъектив Zeiss с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм.
Обе камеры поддерживают продвинутую оптическую стабилизацию: CIPA 4.5-уровня у X300 и CIPA 5.5-уровня у Pro-версии. Также заявлено покрытие Zeiss T и использование стекла глубокого синего поглощения, ранее применявшегося в X200 Ultra.
Возможности видео
Vivo X300 Pro станет первым смартфоном в мире с записью портретного видео в 4K 60 fps. Также поддерживаются:
- двойной автофокус при 4K 120 fps с Dolby Vision HDR;
- 4K 120 fps 10-бит Log-видео.
Производительность и дисплей
Линейка X300 станет первой на рынке с новым чипсетом MediaTek Dimensity 9500 и фирменным процессором обработки изображений Blueprint V3+. Смартфоны будут работать под управлением OriginOS 6, получат расширенные возможности кросс-подключения с экосистемой Apple и экран BOE Q10 Plus с минимальной яркостью 1 нит.
По данным инсайдера Digital Chat Station, серия предложит:
- двухканальное хранилище UFS 4.1;
- ультразвуковой сканер отпечатков пальцев 2.0;
- новые сенсоры Sony LYT828 и LYT602.
Сопутствующие новинки
На презентации 13 октября Vivo также представит умные часы Watch GT 2, наушники TWS 5 и планшет Vivo Pad 5e.