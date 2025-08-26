Apple готовит для серии iPhone 17 обновлённую линейку фирменных чехлов из материала Liquid Silicone, вдохновлённого дизайном Liquid Glass. Инсайдер Majin Bu опубликовал изображения и полный список цветовых вариантов.

Все цвета новых чехлов для iPhone 17

Линейка Liquid Silicone будет доступна для всей серии iPhone 17, включая новый iPhone 17 Air, который заменит модель Plus.





Официальные цвета:

Midnight Black (чёрный)

Gray Blue (серо-голубой)

Dark Blue (тёмно-синий)

Celadon (нефритовый)

Grass Green (травяной зелёный)

Pale Orange (светло-оранжевый)

Deep Orange (насыщенный оранжевый)

Fog Purple (туманный фиолетовый)

Какие цвета Apple отменила

По данным источника, Apple тестировала и другие оттенки, но отказалась от их выпуска. В список «отменённых» вошли:





Black (чёрный),

Crag Grey (каменный серый),

Tannin (коричневый),

Lake Green (озёрный зелёный),

Carambola (жёлто-зелёный, «карамбола»).

Не исключено, что часть этих цветов появится позже в виде лимитированных серий.