В новом видеоролике Xiaomi демонстрирует, почему потребителям стоит отдать предпочтение их новой модели Xiaomi 17, а не iPhone 17. Китайский производитель провел прямое сравнение топовых устройств, уделив особое внимание времени автономной работы.

iPhone 17 оснащен аккумулятором емкостью 3692 мАч, в то время как Xiaomi 17 может похвастаться аккумулятором емкостью 7000 мАч. Интересно, что физические размеры смартфонов практически идентичны, как и размер дисплеев — 6,3 дюйма. Чтобы создать равные условия, к iPhone добавили внешний аккумулятор MagSafe емкостью 5000 мАч. Теоретически общая емкость даже превышала емкость конкурента — 8692 мАч против 7000 мАч. На первый взгляд, преимущество явно на стороне iPhone.

Однако в реальности все оказалось иначе. Смартфоны тестировали при одинаковых параметрах: яркость была установлена на 150 нит, включен авиарежим, и пользователи непрерывно просматривали изображения в социальной сети. Через 5,5 часов iPhone потребовалась внешняя подзарядка, и он полностью разрядился через 12 часов 14 минут. Xiaomi 17 при этом сохранил 26% заряда, и тестирование можно было продолжить.

Важно отметить, что при беспроводной зарядке часть энергии теряется, поэтому прямое суммирование емкости аккумулятора телефона и внешнего аккумулятора не совсем корректно. Тем не менее это не снижает значительного преимущества Xiaomi 17 в плане времени автономной работы.