По данным аналитиков Morgan Stanley, Apple готовится увеличить производство смартфонов линейки iPhone 17. Если изначально компания планировала выпустить 84-86 миллионов устройств в 2025 году, то теперь объём заказов повысится до 90 миллионов.

Основной акцент сделан на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, так как спрос на версию Air оказался ниже прогнозов. Судя по всему, Apple недооценила популярность старших моделей и теперь адаптируется к рынку.

Эксперты считают, что большинство покупателей новых iPhone — владельцы очень старых устройств. Ожидается, что в 2026 году таких пользователей станет ещё больше, что благоприятно скажется на продажах iPhone 18 и первого складного iPhone, релиз которого ожидается в конце 2026 года.

Morgan Stanley прогнозирует, что в 2025 году Apple продаст около 243 миллионов iPhone. Впрочем, аналитики допускают и более высокий сценарий — до 270 миллионов штук, если складной iPhone и функции Apple Intelligence создадут достаточный ажиотаж.