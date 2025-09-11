Инсайдер Йогеш Брар раскрыл ключевые характеристики будущего смартфона Xiaomi 16, подтвердив слухи о серьёзных изменениях по сравнению с прошлогодним Xiaomi 15.

Новый чипсет Snapdragon 8 Elite 2

Смартфон должен стать первым на рынке устройством с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 (в некоторых источниках упоминается как Snapdragon 8 Elite Gen 5). Следом за Xiaomi 16 этот чип, по данным инсайдеров, получит OnePlus 15, презентация которого ожидается в следующем месяце.





Акцент на автономность

Главным апгрейдом станет аккумулятор: 7000 мА·ч, что значительно превышает показатели большинства актуальных флагманов.

Заявлена поддержка:

100 Вт проводной зарядки (ранее — 90 Вт),

(ранее — 90 Вт), 50 Вт беспроводной зарядки.

Кроме того, устройство должно получить степень защиты IP69 от воды и пыли — такой рейтинг чаще встречается у защищённых смартфонов, а не у тонких флагманов.





Камеры без радикальных изменений

Фотоблок Xiaomi 16 сохранит конфигурацию из трёх модулей на 50 Мп:

основной сенсор Omnivision 50 Мп ,

, сверхширокоугольная камера 50 Мп,

телефото-объектив Samsung JN5 50 Мп.

Таким образом, речь идёт не о революции, а о точечной доработке камеры.





Дисплей и дизайн

Устройство получит 6,3-дюймовый OLED-экран, немного меньше по диагонали, чем у предшественника (6,32 дюйма). Дизайн корпуса освежат более скруглённые углы.

Конкуренты и перспективы

С учётом мощного аккумулятора, ускоренной зарядки и повышенной защиты Xiaomi 16 сможет конкурировать сiPhone 17, Galaxy S25 и другими флагманами 2025 года. Презентация ожидается в конце этого месяца.



