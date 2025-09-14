Apple готовится к запуску собственных умных очков, однако первая версия Apple Glass не станет полноценным устройством дополненной реальности. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, выход ожидается в конце 2026-го или начале 2027 года, и на старте продукт будет конкурировать скорее с умными очками Ray-Ban, чем с гарнитурами AR.
Что известно о первой версии Apple Glass
Гурман уточняет, что дебютная версия Apple Glass не будет оснащена дисплеем. Это будут очки с камерами для записи видео, аудиосистемой для воспроизведения и записи звука, а также с возможностью подключения к iPhone для обработки данных. Такой формат ближе к носимой камере, чем к устройству дополненной реальности.
Полноценные AR-очки с проекцией информации на линзы находятся на более далёкой перспективе. Главные вызовы для Apple — миниатюризация и снижение веса. Компания стремится создать максимально лёгкие очки, а не тяжёлое устройство наподобие Apple Vision Pro.
Сроки и слухи
Ориентировочный график запуска — в течение 12–16 месяцев после осени 2026 года. Это совпадает с прогнозами аналитика Минг-Чи Куо, который также говорил о релизе в 2026–2027 годах. При этом сам Гурман уже не раз подчёркивал именно этот временной коридор.
Экосистема как главное преимущество
Apple может обойти конкурентов за счёт экосистемы. Устройства компании традиционно глубоко интегрируются с iPhone, iPad и Mac, и это даст Apple Glass конкурентное преимущество. В то время как Meta* сталкивается с ограничениями при работе с iOS, Apple способна обеспечить более полное взаимодействие «из коробки».
Кроме того, Гурман намекает, что Apple рассматривает и альтернативные форматы. Например, вариант AirPods с камерами, способными снимать окружение и передавать данные в iPhone и Apple Intelligence для анализа. В связке с очками такая концепция могла бы расширить возможности пользовательских сценариев.
* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.