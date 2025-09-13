Генеральный директор Apple Тим Кук посетил завод компании Corning в Харродсберге, штат Кентукки, где дал интервью CNBC. В разговоре с Джимом Крамером он рассказал о последних новинках Apple, включая iPhone Air, iPhone 17 Pro и новые AirPods с функцией живого перевода.

«Это как держать будущее в руках»

Кук показал Cosmic Orange iPhone 17 Pro и подчеркнул, что iPhone Air объединяет «производительность уровня Pro в компактном корпусе». По его словам, компания намеренно создала ситуацию, когда пользователи будут выбирать между Air и Pro, не находя простого ответа.





На вопрос ведущего о том, не пострадала ли автономность ультратонкого iPhone Air, Кук ответил:

«Время работы отличное. Вам понравится эта батарея. Мы разработали устройство изнутри наружу. Это eSIM-only, поэтому мы смогли использовать пространство, где раньше был физический слот для SIM, и расширили батарею. Это невероятное новшество».

Инвестиции в американское производство

Во второй части интервью Кук и глава Corning Уэнделл Уикс обсудили инвестиции Apple в производство стекла в США. Завод в Харродсберге станет специализированной площадкой по выпуску стекла для iPhone и Apple Watch.





Инициатива проходит в рамках программы American Manufacturing Program. За четыре года Apple планирует направить $600 млрд на развитие американских заводов и инфраструктуры.