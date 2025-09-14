Google готовит расширение возможностей Quick Share: в коде бета-версии Google Play Services (25.37.31) обнаружены доказательства работы функции передачи файлов между Android и iPhone. До этого Quick Share поддерживал Android, Windows и ChromeOS, но устройства Apple оставались за пределами экосистемы.

Скриншоты, опубликованные Android Authority, показывают, что при передаче файлов с Android на iPhone пользователю будет предложено использовать QR-код. Владелец iPhone должен будет отсканировать его, после чего получит доступ к файлу.





Как это работает

Файлы будут загружаться на серверы Google с шифрованием end-to-end и храниться там до 24 часов. В этот срок пользователь iPhone сможет безопасно скачать переданный контент. На экране настройки также появится кнопка Learn more, ведущая на страницу поддержки с разъяснением политики конфиденциальности Quick Share.

В отличие от Android-to-Android, где QR-код тоже используется, но передача происходит напрямую без интернета, для связи с iPhone понадобится подключение к сети.





Ещё одна деталь: отправитель должен быть авторизован в Google-аккаунте. Это требование логично, учитывая необходимость загрузки файлов на серверы компании.

Когда ждать запуск

Google официально пока не объявляла о поддержке iPhone в Quick Share. Но судя по скриншотам и обновлённым интерфейсам, запуск может состояться в ближайшее время.





