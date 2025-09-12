Компания vivo поделилась новыми подробностями о грядущих смартфонах серии X300, подтвердив основные характеристики стандартной модели.

Стало известно, что X300 заменит X200 Pro mini — отдельной компактной версии в этом году не будет. Смартфон получит 6,31-дюймовый LTPO-дисплей с частотой обновления 120 Гц и ещё более тонкими рамками, чем у X200 Pro mini.





Основная камера будет оснащена 200-МП сенсором Zeiss, улучшенным телеобъективом Zeiss APO с поддержкой макросъёмки и 50-МП фронтальной камерой Zeiss с автофокусом.

Также X300 оснастят ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в экране, который будет работать на 20% быстрее, чем раньше, и увеличенной на 17% паровой камерой для охлаждения. Смартфон получит порт USB 3.2 и поддержку LHDC для передачи аудио без потерь по беспроводной связи.





Серия vivo X300, по слухам, будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9500 и может быть представлена в Китае уже в следующем месяце.