Марка Tenet, созданная российской компанией AGR и китайской Defetoo, вывела на рынок свою третью модель — кроссовер T8. Это самый крупный автомобиль в линейке бренда, по сути являющийся аналогом Chery Tiggo 8 Plus. Производство налажено на заводе «АГР Холдинг» в Калуге.

Двигатель и динамика

Семиместный Tenet T8 оснащён 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 197 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом». До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 8,4 секунды. Привод полный, система i-4WD предлагает шесть режимов езды.





Комплектации и цены

Модель предлагается в двух версиях.

Prime (от 3 540 000 рублей): панорамная крыша с люком, акустические стёкла, камеры кругового обзора 540°, 15,6-дюймовый экран мультимедиа, восемь динамиков, двухзонный климат-контроль и электрорегулировка передних кресел.

(от 3 540 000 рублей): панорамная крыша с люком, акустические стёкла, камеры кругового обзора 540°, 15,6-дюймовый экран мультимедиа, восемь динамиков, двухзонный климат-контроль и электрорегулировка передних кресел. Ultra (от 3 790 000 рублей): колёсные диски 19 дюймов, девять подушек безопасности, проекционный дисплей, серо-бежевый салон, вентиляция и память сидений, пакет систем помощи водителю.

В обеих версиях предусмотрен «зимний пакет» — обогревы стёкол, зеркал, форсунок омывателя, рулевого колеса и сидений.





Линейка Tenet

T8 стал третьим автомобилем марки, присоединившись к недавно вышедшим моделям: