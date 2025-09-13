d5e01729ebbe16056409ceb17a2317f13dc6ec3e
Автор:

Марка Tenet, созданная российской компанией AGR и китайской Defetoo, вывела на рынок свою третью модель — кроссовер T8. Это самый крупный автомобиль в линейке бренда, по сути являющийся аналогом Chery Tiggo 8 Plus. Производство налажено на заводе «АГР Холдинг» в Калуге.

Содержание
1. Двигатель и динамика
2. Комплектации и цены
3. Линейка Tenet

Двигатель и динамика

Семиместный Tenet T8 оснащён 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 197 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом». До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 8,4 секунды. Привод полный, система i-4WD предлагает шесть режимов езды.


db1656f4765bab20c1d846c9b38849bcbe3fdd19

Комплектации и цены

Модель предлагается в двух версиях.

  • Prime (от 3 540 000 рублей): панорамная крыша с люком, акустические стёкла, камеры кругового обзора 540°, 15,6-дюймовый экран мультимедиа, восемь динамиков, двухзонный климат-контроль и электрорегулировка передних кресел.
  • Ultra (от 3 790 000 рублей): колёсные диски 19 дюймов, девять подушек безопасности, проекционный дисплей, серо-бежевый салон, вентиляция и память сидений, пакет систем помощи водителю.
ce005344b7ec4017f53c5b5fa27e224917a8b697.jpg

В обеих версиях предусмотрен «зимний пакет» — обогревы стёкол, зеркал, форсунок омывателя, рулевого колеса и сидений.


Линейка Tenet

86fe7ff0822f886f9149f1621925e7c509d36f5a.jpg
efeb99a7f11b2b142433549510a1ca1146b31d31.jpg
4695b20b326f08414964881390362ddcd6b7b7fe.jpg

T8 стал третьим автомобилем марки, присоединившись к недавно вышедшим моделям:

  • T7 (Chery Tiggo 7L) — от 2 680 000 рублей;
  • T4 (Chery Tiggo 4) — от 2 220 000 рублей.
Ещё по теме:

Комментарии запрещены.