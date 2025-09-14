Apple представила iPhone 17 Pro и сделала акцент на том, что именно эта модель впервые по-настоящему соответствует названию Pro. В отличие от прежних поколений, где «Pro» означало скорее статус и дизайн, новый смартфон ориентирован на профессиональное использование.

Материалы и дизайн

iPhone 17 Pro лишился титана и получил алюминиевый корпус, как у базовой версии iPhone 17. Такое решение связано с улучшением тепловых характеристик. Теперь смартфон меньше подвержен перегреву, что особенно важно при длительной работе с видео или интенсивных играх.





Роль премиального и «статусного» устройства теперь выполняет iPhone Air. Он сохранил титановую рамку и получил классические «профессиональные» цвета: золото, серебро, белый и чёрный. Сам же iPhone 17 Pro выпускается в более ярких оттенках — космический оранжевый, синий и серебристый.

Производительность и охлаждение

Отказ от титана позволил увеличить эффективность охлаждения. Ранее использование титана ограничивало возможности чипсета, и устройство быстрее нагревалось. Теперь iPhone 17 Pro способен стабильно работать на высоких нагрузках без мгновенного троттлинга.





Apple делает акцент на том, что смартфон создан для профессионалов в сфере видеосъёмки. Долгая запись видео и новые функции, включая поддержку Genlock, стали возможны именно благодаря пересмотру конструкции корпуса.

Экран без различий

Ещё одно отличие этого поколения — дисплей. Теперь базовый iPhone 17 оснащён тем же экраном, что и Pro-версия: 6,3-дюймовым Super Retina XDR с поддержкой ProMotion и Always-On Display. Даже рамки стали одинаково тонкими. Таким образом, экран перестал быть фактором, определяющим выбор «профессиональной» модели.





Кому нужен iPhone 17 Pro

Новый смартфон рассчитан на тех, кто использует устройство как рабочий инструмент. Для мобильных видеографов и геймеров на A19 Pro это модель с упором на практичность и производительность, а не на внешний блеск.

С учётом того, что iPhone 17 получил все ключевые фишки дисплея, а iPhone Air стал «премиальной» версией с акцентом на дизайн, iPhone 17 Pro занял чётко определённую нишу. Теперь это действительно рабочий инструмент, а не просто статусное устройство.



