Линейка Realme P3 пополнится новым устройством — 13 сентября состоится запуск модели Realme P3 Lite.

Смартфон построен на чипсете Dimensity 6300, работает под управлением Realme UI 6 и оснащён 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Он получит 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, пиковая яркость составит 625 нит, а также будет поддержка управления мокрыми руками.





На задней панели установлена двойная камера с главным сенсором на 32 МП. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и функцией реверсивной зарядки 5 Вт.

Кроме того, Realme P3 Lite сертифицирован по стандартам IP64 и MIL-STD-810H, что повышает его надёжность.





Смартфон будет доступен в цветах Midnight Lily, Purple Blossom и Lily White. Цена составит около 115 долларов.