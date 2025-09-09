Мини-планшеты вернулись в тренды. В 2025 году производители снова делают ставку на компактный формат, совмещая его с топовыми характеристиками: OLED-экранами с высокой герцовкой, поддержкой стилусов, системами охлаждения и аккумуляторами большой ёмкости. Мы собрали самые интересные модели, которые уже можно купить — от универсальных рабочих устройств до игровых «карманных консолей».

Huawei MatePad Mini

Huawei представила MatePad Mini как премиальное компактное устройство между смартфоном и планшетом. Его главное преимущество — дисплей. На борту 8,8-дюймовый OLED с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Яркость достигает 1800 нит, рамки всего 2,99 мм. При толщине корпуса 5,1 мм и весе 255 г устройство ощущается ультралёгким.





Планшет поддерживает Huawei M-Pencil Pro и работает под управлением HarmonyOS 5.1. По слухам, в основе стоит фирменный чип Kirin 9010, хотя производитель это не подтверждает. Ёмкость батареи составляет 6400 мА·ч, есть быстрая зарядка 66 Вт. Для фото предусмотрена двойная камера 50 + 8 Мп и фронтальная на 32 Мп.

MatePad Mini поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 и SIM-подключение для мобильных данных. В Китае цены начинаются с 3899 юаней за коллекционное издание с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.





Redmi K Pad

Redmi сделала ставку на производительность и выпустила K Pad как игровой компактный планшет. Устройство оснащено 8,8-дюймовым 3K LCD-экраном с частотой обновления 165 Гц. Поддерживаются HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision, а защищает панель стекло Gorilla Glass 5.

Внутри — процессор Dimensity 9400+ и массивная система охлаждения с VC-камерой площадью 12 050 мм². Для долгих игровых сессий предусмотрена функция bypass-charging, а звук выводят стереодинамики с четырьмя катушками. Также установлены двойные X-axis моторы для тактильной отдачи.





Планшет работает на Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2. Конфигурации доходят до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Цена стартует с 2799 юаней ($585) за топовую модель.

Red Magic Astra Gaming Tablet

Red Magic вывела на глобальный рынок Astra Gaming Tablet, сделав акцент на киберспорт. Девайс получил 9,06-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,4K, частотой 165 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Экран дополнен ШИМ-диммингом и динамиками DTS:X Ultra.





Внутри установлен Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и до 1 ТБ хранилища UFS 4.1 Pro. Планшет работает на Android 15 с Redmagic OS 10.5. В числе особенностей — сканер отпечатков в кнопке питания, функция bypass-charging и батарея 8200 мА·ч с быстрой зарядкой 80 Вт.

Цены начинаются с $549 за версию 12/256 ГБ и доходят до $899 за топовую конфигурацию 24/1 ТБ.

Lenovo Legion Y700 (2025)

Lenovo продолжает развивать серию игровых планшетов и представила четвёртое поколение Legion Y700. Устройство получило 8,8-дюймовый LCD-экран с разрешением 3K и частотой до 165 Гц. Пиковая яркость — 600 нит.

За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и 512 ГБ UFS 4.0. Для охлаждения используется 7-слойная система VC площадью 41 356 мм². Батарея на 7600 мА·ч поддерживает зарядку 68 Вт.

Особенностью планшета стала поддержка геймпада Legion G9, который превращает Y700 в портативную игровую консоль. Цена планшета в Китае стартует с 3299 юаней ( $462), контроллер предлагается отдельно за 499 юаней ( $69).

iPad Mini (7-е поколение, 2025)

Apple обновила культовый iPad Mini, сохранив формат 8,3 дюйма и усилив железо. Дисплей Liquid Retina с True Tone и цветовым охватом P3 выдаёт до 500 нит яркости.

Внутри — процессор A17 Pro, такой же, как в iPhone 15 Pro. Объём памяти достигает 512 ГБ, работает планшет на iPadOS 18. Основная камера на 12 Мп, фронтальная также 12 Мп и поддерживает Center Stage.

Автономность традиционно составляет до 10 часов. Есть поддержка Apple Pencil 2 и 3, Touch ID в кнопке питания и 5G. Цены начинаются от $499.

Итог

В 2025 году рынок мини-планшетов разделился на два лагеря. Huawei MatePad Mini и iPad Mini ориентированы на универсальность и работу со стилусом, Redmi K Pad, Red Magic Astra и Lenovo Legion Y700 — на геймеров, которым важны высокая герцовка экрана, мощное охлаждение и топовые чипы.

Одно ясно: компактные устройства снова стали серьёзной альтернативой большим планшетам и смартфонам-флагманам.