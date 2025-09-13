В Санкт-Петербурге создадут новый научно-исследовательский центр, который станет главной площадкой для разработки технологий в отечественном автомобилестроении. Объект разместят в особой экономической зоне «Шушары» рядом с автозаводом.

Масштаб проекта

Здание площадью 18 тысяч квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Это станет первым проектом в Петербурге, профинансированным за счет казначейского инвестиционного кредита. Благодаря ему город получит из федерального бюджета 3,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры особой экономической зоны.





По словам главы городского комитета по промышленной политике Александра Ситова, инженерные изыскания уже стартовали.

Экономический эффект

Центр будет заниматься исследованиями и созданием новых технологий с их последующим внедрением в производство. Это ускорит выпуск автомобилей с высокой степенью локализации и укрепит позиции автокластера Петербурга.





Ожидается, что проект обеспечит более 2200 рабочих мест, а за 15 лет принесёт свыше 14 млрд рублей налоговых поступлений в бюджет.