Oppo официально анонсировала новые варианты расцветки для смартфона K13x 5G. К уже доступным Midnight Violet и Sunset Peach добавятся Mist White и Breeze Blue. Как отметила компания, расширение линейки связано с высокой популярностью устройства и отличными пользовательскими рейтингами на Flipkart, где модель вошла в число лучших в своём ценовом сегменте.

Новые цвета Oppo K13x 5G

Mist White станет лимитированной серией с элегантным оформлением корпуса. Breeze Blue — хорошо знакомый оттенок по прошлогоднему K12x 5G, которым пользуются более 1,7 млн человек, — теперь доступен и для новой модели.





Характеристики и особенности Oppo K13x 5G

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и сенсорным откликом 240 Гц. Максимальная яркость в режиме HBM достигает 1000 нит. За защиту отвечает стекло Gorilla Glass 7i.

Аппарат работает на чипсете MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенного накопителя UFS 2.2 с поддержкой карт microSD. Из коробки устройство поставляется с ColorOS 15.1 на базе Android 15. За автономность отвечает аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой зарядки 45 Вт.





Фотоблок включает основную камеру на 50 Мп и дополнительный датчик на 2 Мп. Фронтальная камера — 8 Мп, размещена в круглом вырезе экрана. Среди дополнительных функций: боковой сканер отпечатка пальца, поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS и порт USB-C.

Цена и доступность в Индии

Oppo K13x 5G представлен в трёх версиях:





4/128 ГБ — 11 999 рупий,

6/128 ГБ — 12 999 рупий,

8/128 ГБ — 14 999 рупий.

Новые расцветки Mist White и Breeze Blue поступят в продажу через Flipkart и авторизованных ритейлеров. В преддверии акции Big Billion Days на Flipkart ожидаются специальные предложения, что делает K13x 5G ещё более привлекательным вариантом в сегменте бюджетных 5G-смартфонов.