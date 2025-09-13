На сентябрьской презентации Apple показала новые iPhone, Apple Watch и наушники AirPods Pro 3. Новинка получила интересные функции, однако эксперты советуют не спешить с покупкой.

Live Translation: не только для AirPods Pro 3

Главное новшество AirPods Pro 3 — функция Live Translation, позволяющая вести диалог на иностранном языке в реальном времени. Но важно понимать: она не эксклюзивна для новинки. Поддержка также заявлена для AirPods Pro 2 и AirPods 4 с активным шумоподавлением.





Кроме того, для работы Live Translation нужен iPhone с поддержкой Apple Intelligence — то есть iPhone 15 Pro или новее. Если у вас более старая модель смартфона, функция просто не заработает.

Стоит ли брать AirPods Pro 3 сразу?

Если интересует не перевод, а новые возможности вроде датчика сердечного ритма или улучшенного шумоподавления — покупка оправдана. Но даже в этом случае лучше подождать: история показывает, что AirPods быстрее других устройств Apple получают скидки.





стартовая цена: $249;

к октябрю–ноябрю ожидаются скидки до $220;

к январю цена может упасть ниже $200.

Таким образом, немного терпения может сэкономить деньги.

Итог