На сентябрьской презентации Apple показала новые iPhone, Apple Watch и наушники AirPods Pro 3. Новинка получила интересные функции, однако эксперты советуют не спешить с покупкой.
Live Translation: не только для AirPods Pro 3
Главное новшество AirPods Pro 3 — функция Live Translation, позволяющая вести диалог на иностранном языке в реальном времени. Но важно понимать: она не эксклюзивна для новинки. Поддержка также заявлена для AirPods Pro 2 и AirPods 4 с активным шумоподавлением.
Кроме того, для работы Live Translation нужен iPhone с поддержкой Apple Intelligence — то есть iPhone 15 Pro или новее. Если у вас более старая модель смартфона, функция просто не заработает.
Стоит ли брать AirPods Pro 3 сразу?
Если интересует не перевод, а новые возможности вроде датчика сердечного ритма или улучшенного шумоподавления — покупка оправдана. Но даже в этом случае лучше подождать: история показывает, что AirPods быстрее других устройств Apple получают скидки.
- стартовая цена: $249;
- к октябрю–ноябрю ожидаются скидки до $220;
- к январю цена может упасть ниже $200.
Таким образом, немного терпения может сэкономить деньги.
Итог
- Хотите Live Translation? Возможно, вам подойдут более доступные AirPods Pro 2 ($199) или AirPods 4 ANC ($169).
- Хотите всё самое новое? AirPods Pro 3 за $249 будут доступны уже на следующей неделе.
- Но если время не поджимает — ожидание акций выгоднее покупки в день релиза.