Motorola делает ставку на инновации и расширение выбора: в 2025 году бренд не просто обновил линейку складных смартфонов Razr, а перезапустил её, представив сразу три модели с разными характеристиками, ценами и функциональностью. Впервые к уже знакомым Razr и Razr Plus добавляется флагман Razr Ultra, выделяющийся необычным дизайном, мощной начинкой и деревянной задней панелью.
Вместе с новыми устройствами компания показала и значительно обновлённую версию Moto AI — собственной интеллектуальной платформы, которая теперь стала полноценным «мозгом» смартфона, способным не только отвечать на команды, но и предугадывать нужды пользователя. Этот шаг подчёркивает амбиции Motorola в борьбе за высокотехнологичный сегмент, где внимание к деталям важнее, чем цифры на презентации.
Разные по классу, одинаково инновационные
Новая линейка Razr 2025 — это попытка Motorola переосмыслить складной смартфон не как экзотику, а как удобный инструмент на каждый день, адаптированный под разные потребности. Вместо единственной модели, как у конкурентов вроде Samsung Galaxy Z Flip, бренд предлагает три уровня: от более доступного Razr до флагманского Razr Ultra, при этом сохраняя общее направление — компактность в сложенном виде и большой экран в раскрытом состоянии.
Каждая модель получила усиленный титановый шарнир, рассчитанный на значительно большее количество складываний, и аккумулятор с увеличенной ёмкостью. Кроме того, все устройства теперь защищены по стандарту IP48, что делает их одними из немногих раскладушек, устойчивых к пыли.
Дизайн и экраны: от элегантного до экстравагантного
Визуально устройства стали ещё изящнее. Базовая модель сохранила 3,6-дюймовый внешний экран, а Razr Plus и Razr Ultra получили увеличенные 4-дюймовые pOLED-дисплеи с частотой до 165 Гц. Основные (внутренние) экраны у всех моделей вытянутые и высокие, что визуально делает смартфон похожим на пульт или мини-планшет в раскрытом виде. У Razr и Razr Plus это 6.9-дюймовые панели, тогда как Ultra получил 7-дюймовый AMOLED-дисплей, создающий особенно впечатляющий эффект при использовании в раскрытом положении.
Razr Ultra также отличился особой отделкой: один из вариантов задней панели выполнен из дерева — это смелый дизайнерский ход, делающий модель не просто гаджетом, а стильным аксессуаром.
Сравнение характеристик моделей Razr 2025
Чтобы было проще разобраться в различиях между моделями, ниже представлена сводная таблица:
|Характеристика
|Razr 2025
|Razr Plus 2025
|Razr Ultra 2025
|Внешний экран
|3.6″ pOLED, 90 Гц
|4″ pOLED, 165 Гц
|4″ pOLED, 165 Гц
|Внутренний экран
|6.9″ AMOLED, 120 Гц
|6.9″ pOLED, 165 Гц
|7″ AMOLED, 165 Гц
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7400X
|Snapdragon 8s Gen 3
|Snapdragon 8 Elite
|Оперативная память
|8 ГБ
|12 ГБ
|16 ГБ
|Хранилище
|256 ГБ
|256 ГБ
|512 ГБ или 1 ТБ
|Камеры (основная/доп./фронтальная)
|50 / 13 / 32 МП
|50 / 50 / 32 МП
|50 / 50 / 50 МП
|Батарея
|4 500 мАч
|4 000 мАч
|4 700 мАч
|Зарядка
|30 Вт / 15 Вт беспроводная
|45 Вт / 15 Вт / 5 Вт обратная
|68 Вт / 30 Вт / 5 Вт обратная
|ОС
|Android 15
|Android 15
|Android 15
|Степень защиты
|IP48
|IP48
|IP48
|Цвета
|Pantone Gibraltar Sea, Spring Bud, Lightest Sky, Parfait Pink
|Hot Pink, Midnight Blue, Mocha Mousse
|Scarab, Mountain Trail (дерево), Rio Red, Cabaret
|Цена в США
|$700
|$1 000
|$1 300
Moto AI — помощник, который понимает вас с полуслова
Если аппаратная часть новых Razr впечатляет, то программная не уступает. Moto AI, представленный ещё в 2024 году, теперь стал умнее и глубже интегрирован в систему. Это не просто голосовой помощник — это экосистема, которая сочетает в себе возможности Google Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity AI и собственные алгоритмы Motorola.
Функция Catch Me Up резюмирует пропущенные уведомления, Next Move подсказывает действия, исходя из текущего контекста — например, приложения или открытого веб-сайта. А Pay Attention и Remember Thisорганизуют заметки, голосовые записи и скриншоты так, чтобы вы не теряли важные детали. Всё это работает как по нажатию кнопки, так и голосом, а часть функций адаптируется под поведение пользователя со временем.
Moto AI также помогает при съёмке: ИИ определяет лучшие моменты на серии кадров, чтобы никто не моргнул, и предлагает стильные фильтры, соответствующие предпочтениям владельца.
Вывод: больше, умнее, тоньше
С выпуском линейки Razr 2025 Motorola сделала серьёзную заявку на лидерство в сегменте складных смартфонов. Компания не просто предложила обновлённые устройства, а создала целую экосистему, сочетающую премиальные материалы, мощную «начинку», ИИ-помощника и разнообразие выбора.
Продажи стартуют 15 мая, предзаказы откроются 7 мая 2025 года. Это однозначно одни из самых амбициозных складных смартфонов года — как снаружи, так и внутри.