Три новых Razr: Motorola обновила складные смартфоны 2025 года (motorola razr 2025 lineup half folded.jpg)
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Motorola делает ставку на инновации и расширение выбора: в 2025 году бренд не просто обновил линейку складных смартфонов Razr, а перезапустил её, представив сразу три модели с разными характеристиками, ценами и функциональностью. Впервые к уже знакомым Razr и Razr Plus добавляется флагман Razr Ultra, выделяющийся необычным дизайном, мощной начинкой и деревянной задней панелью.

Вместе с новыми устройствами компания показала и значительно обновлённую версию Moto AI — собственной интеллектуальной платформы, которая теперь стала полноценным «мозгом» смартфона, способным не только отвечать на команды, но и предугадывать нужды пользователя. Этот шаг подчёркивает амбиции Motorola в борьбе за высокотехнологичный сегмент, где внимание к деталям важнее, чем цифры на презентации.

Содержание скрыть
1. Разные по классу, одинаково инновационные
2. Дизайн и экраны: от элегантного до экстравагантного
3. Сравнение характеристик моделей Razr 2025
4. Moto AI — помощник, который понимает вас с полуслова
5. Вывод: больше, умнее, тоньше

Разные по классу, одинаково инновационные

Новая линейка Razr 2025 — это попытка Motorola переосмыслить складной смартфон не как экзотику, а как удобный инструмент на каждый день, адаптированный под разные потребности. Вместо единственной модели, как у конкурентов вроде Samsung Galaxy Z Flip, бренд предлагает три уровня: от более доступного Razr до флагманского Razr Ultra, при этом сохраняя общее направление — компактность в сложенном виде и большой экран в раскрытом состоянии.

Три новых Razr: Motorola обновила складные смартфоны 2025 года (motorola razr cases straps 3536.jpg)

Каждая модель получила усиленный титановый шарнир, рассчитанный на значительно большее количество складываний, и аккумулятор с увеличенной ёмкостью. Кроме того, все устройства теперь защищены по стандарту IP48, что делает их одними из немногих раскладушек, устойчивых к пыли.

Дизайн и экраны: от элегантного до экстравагантного

Визуально устройства стали ещё изящнее. Базовая модель сохранила 3,6-дюймовый внешний экран, а Razr Plus и Razr Ultra получили увеличенные 4-дюймовые pOLED-дисплеи с частотой до 165 Гц. Основные (внутренние) экраны у всех моделей вытянутые и высокие, что визуально делает смартфон похожим на пульт или мини-планшет в раскрытом виде. У Razr и Razr Plus это 6.9-дюймовые панели, тогда как Ultra получил 7-дюймовый AMOLED-дисплей, создающий особенно впечатляющий эффект при использовании в раскрытом положении.

Три новых Razr: Motorola обновила складные смартфоны 2025 года (razr sb v2 00 00 21 17 still002.jpg)

Razr Ultra также отличился особой отделкой: один из вариантов задней панели выполнен из дерева — это смелый дизайнерский ход, делающий модель не просто гаджетом, а стильным аксессуаром.

Сравнение характеристик моделей Razr 2025

Чтобы было проще разобраться в различиях между моделями, ниже представлена сводная таблица:

ХарактеристикаRazr 2025Razr Plus 2025Razr Ultra 2025
Внешний экран3.6″ pOLED, 90 Гц4″ pOLED, 165 Гц4″ pOLED, 165 Гц
Внутренний экран6.9″ AMOLED, 120 Гц6.9″ pOLED, 165 Гц7″ AMOLED, 165 Гц
ПроцессорMediaTek Dimensity 7400XSnapdragon 8s Gen 3Snapdragon 8 Elite
Оперативная память8 ГБ12 ГБ16 ГБ
Хранилище256 ГБ256 ГБ512 ГБ или 1 ТБ
Камеры (основная/доп./фронтальная)50 / 13 / 32 МП50 / 50 / 32 МП50 / 50 / 50 МП
Батарея4 500 мАч4 000 мАч4 700 мАч
Зарядка30 Вт / 15 Вт беспроводная45 Вт / 15 Вт / 5 Вт обратная68 Вт / 30 Вт / 5 Вт обратная
ОСAndroid 15Android 15Android 15
Степень защитыIP48IP48IP48
ЦветаPantone Gibraltar Sea, Spring Bud, Lightest Sky, Parfait PinkHot Pink, Midnight Blue, Mocha MousseScarab, Mountain Trail (дерево), Rio Red, Cabaret
Цена в США$700$1 000$1 300

Moto AI — помощник, который понимает вас с полуслова

Если аппаратная часть новых Razr впечатляет, то программная не уступает. Moto AI, представленный ещё в 2024 году, теперь стал умнее и глубже интегрирован в систему. Это не просто голосовой помощник — это экосистема, которая сочетает в себе возможности Google GeminiMicrosoft CopilotPerplexity AI и собственные алгоритмы Motorola.

Три новых Razr: Motorola обновила складные смартфоны 2025 года (motorola razr plus cover screen 2025.jpg)

Функция Catch Me Up резюмирует пропущенные уведомления, Next Move подсказывает действия, исходя из текущего контекста — например, приложения или открытого веб-сайта. А Pay Attention и Remember Thisорганизуют заметки, голосовые записи и скриншоты так, чтобы вы не теряли важные детали. Всё это работает как по нажатию кнопки, так и голосом, а часть функций адаптируется под поведение пользователя со временем.

Три новых Razr: Motorola обновила складные смартфоны 2025 года (screenshot 2025 04 23 at 8 17 10pm.jpg)
Три новых Razr: Motorola обновила складные смартфоны 2025 года (razr sb v2 00 03 59 17 still006.jpg)

Moto AI также помогает при съёмке: ИИ определяет лучшие моменты на серии кадров, чтобы никто не моргнул, и предлагает стильные фильтры, соответствующие предпочтениям владельца.

Вывод: больше, умнее, тоньше

С выпуском линейки Razr 2025 Motorola сделала серьёзную заявку на лидерство в сегменте складных смартфонов. Компания не просто предложила обновлённые устройства, а создала целую экосистему, сочетающую премиальные материалы, мощную «начинку», ИИ-помощника и разнообразие выбора.

Три новых Razr: Motorola обновила складные смартфоны 2025 года (razr sb v2 00 04 09 04 still007.jpg)

Продажи стартуют 15 мая, предзаказы откроются 7 мая 2025 года. Это однозначно одни из самых амбициозных складных смартфонов года — как снаружи, так и внутри.

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