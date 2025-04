Motorola делает ставку на инновации и расширение выбора: в 2025 году бренд не просто обновил линейку складных смартфонов Razr, а перезапустил её, представив сразу три модели с разными характеристиками, ценами и функциональностью. Впервые к уже знакомым Razr и Razr Plus добавляется флагман Razr Ultra, выделяющийся необычным дизайном, мощной начинкой и деревянной задней панелью.

Вместе с новыми устройствами компания показала и значительно обновлённую версию Moto AI — собственной интеллектуальной платформы, которая теперь стала полноценным «мозгом» смартфона, способным не только отвечать на команды, но и предугадывать нужды пользователя. Этот шаг подчёркивает амбиции Motorola в борьбе за высокотехнологичный сегмент, где внимание к деталям важнее, чем цифры на презентации.

Разные по классу, одинаково инновационные

Новая линейка Razr 2025 — это попытка Motorola переосмыслить складной смартфон не как экзотику, а как удобный инструмент на каждый день, адаптированный под разные потребности. Вместо единственной модели, как у конкурентов вроде Samsung Galaxy Z Flip, бренд предлагает три уровня: от более доступного Razr до флагманского Razr Ultra, при этом сохраняя общее направление — компактность в сложенном виде и большой экран в раскрытом состоянии.

Каждая модель получила усиленный титановый шарнир, рассчитанный на значительно большее количество складываний, и аккумулятор с увеличенной ёмкостью. Кроме того, все устройства теперь защищены по стандарту IP48, что делает их одними из немногих раскладушек, устойчивых к пыли.

Дизайн и экраны: от элегантного до экстравагантного

Визуально устройства стали ещё изящнее. Базовая модель сохранила 3,6-дюймовый внешний экран, а Razr Plus и Razr Ultra получили увеличенные 4-дюймовые pOLED-дисплеи с частотой до 165 Гц. Основные (внутренние) экраны у всех моделей вытянутые и высокие, что визуально делает смартфон похожим на пульт или мини-планшет в раскрытом виде. У Razr и Razr Plus это 6.9-дюймовые панели, тогда как Ultra получил 7-дюймовый AMOLED-дисплей, создающий особенно впечатляющий эффект при использовании в раскрытом положении.

Razr Ultra также отличился особой отделкой: один из вариантов задней панели выполнен из дерева — это смелый дизайнерский ход, делающий модель не просто гаджетом, а стильным аксессуаром.

Сравнение характеристик моделей Razr 2025

Чтобы было проще разобраться в различиях между моделями, ниже представлена сводная таблица:

Характеристика Razr 2025 Razr Plus 2025 Razr Ultra 2025 Внешний экран 3.6″ pOLED, 90 Гц 4″ pOLED, 165 Гц 4″ pOLED, 165 Гц Внутренний экран 6.9″ AMOLED, 120 Гц 6.9″ pOLED, 165 Гц 7″ AMOLED, 165 Гц Процессор MediaTek Dimensity 7400X Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Elite Оперативная память 8 ГБ 12 ГБ 16 ГБ Хранилище 256 ГБ 256 ГБ 512 ГБ или 1 ТБ Камеры (основная/доп./фронтальная) 50 / 13 / 32 МП 50 / 50 / 32 МП 50 / 50 / 50 МП Батарея 4 500 мАч 4 000 мАч 4 700 мАч Зарядка 30 Вт / 15 Вт беспроводная 45 Вт / 15 Вт / 5 Вт обратная 68 Вт / 30 Вт / 5 Вт обратная ОС Android 15 Android 15 Android 15 Степень защиты IP48 IP48 IP48 Цвета Pantone Gibraltar Sea, Spring Bud, Lightest Sky, Parfait Pink Hot Pink, Midnight Blue, Mocha Mousse Scarab, Mountain Trail (дерево), Rio Red, Cabaret Цена в США $700 $1 000 $1 300

Moto AI — помощник, который понимает вас с полуслова

Если аппаратная часть новых Razr впечатляет, то программная не уступает. Moto AI, представленный ещё в 2024 году, теперь стал умнее и глубже интегрирован в систему. Это не просто голосовой помощник — это экосистема, которая сочетает в себе возможности Google Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity AI и собственные алгоритмы Motorola.

Функция Catch Me Up резюмирует пропущенные уведомления, Next Move подсказывает действия, исходя из текущего контекста — например, приложения или открытого веб-сайта. А Pay Attention и Remember Thisорганизуют заметки, голосовые записи и скриншоты так, чтобы вы не теряли важные детали. Всё это работает как по нажатию кнопки, так и голосом, а часть функций адаптируется под поведение пользователя со временем.

Moto AI также помогает при съёмке: ИИ определяет лучшие моменты на серии кадров, чтобы никто не моргнул, и предлагает стильные фильтры, соответствующие предпочтениям владельца.

Вывод: больше, умнее, тоньше

С выпуском линейки Razr 2025 Motorola сделала серьёзную заявку на лидерство в сегменте складных смартфонов. Компания не просто предложила обновлённые устройства, а создала целую экосистему, сочетающую премиальные материалы, мощную «начинку», ИИ-помощника и разнообразие выбора.

Продажи стартуют 15 мая, предзаказы откроются 7 мая 2025 года. Это однозначно одни из самых амбициозных складных смартфонов года — как снаружи, так и внутри.