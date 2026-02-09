Линейка Xiaomi 18 выйдет в этом году и, по предварительным данным, будет включать базовую модель и Xiaomi 18 Pro. Официальной информации пока немного, но новая утечка намекает на серьёзный апгрейд камер — вплоть до двойной 200-мегапиксельной системы.

Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что некий компактный флагман с 6,3-дюймовым дисплеем получит две тыльные камеры по 200 МП каждая. Хотя в утечке прямо не упоминается Xiaomi 18, обсуждения под постом указывают именно на Xiaomi 18 Pro.

Для сравнения, в серии Xiaomi 17 оба смартфона — и обычный, и Pro — имели экраны диагональю 6,3 дюйма, но продвинутую камеру получил только Pro-вариант. Похоже, Xiaomi продолжит эту стратегию и в новом поколении. Более того, аналогичное обновление может достаться и версии Xiaomi 18 Pro Max.

Ожидается, что Xiaomi использует связку из 200-МП основного сенсора и 200-МП перископного телеобъектива — по аналогии с тем, что приписывают будущим vivo X300 Ultra и Oppo Find X9s. Если слухи подтвердятся, это будет один из самых амбициозных камерофонов на рынке.

Также сообщается, что Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max сохранят задний вспомогательный дисплей и общий дизайн, знакомый по предыдущему поколению. При этом даже базовый Xiaomi 18, по слухам, может получить перископный телеобъектив, что станет заметным улучшением для «младшей» модели.





Пока всё это остаётся на уровне утечек, но если информация подтвердится, серия Xiaomi 18 может задать новую планку в мобильной фотографии.