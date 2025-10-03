Vivo раскрыла новые подробности о серии X300, релиз которой состоится 13 октября. Хотя компания пока официально не называет ёмкости аккумуляторов, китайские инсайдеры уже поделились данными.

По информации блогеров Bald Panda и Experience More, Vivo X300 получит батарею на 6040 мА·ч. В то же время X300 Pro, согласно видеообзору New Review Technology, оснастят аккумулятором на 6510 мА·ч. Эту информацию подтвердил менеджер продукта Vivo Хань Боксиао.

Обе модели будут поддерживать быструю проводную зарядку на 90 Вт, а также беспроводную зарядку, скорость которой пока не уточняется. Для сравнения: предыдущее поколение, Vivo X200 и X200 Pro, имело батареи на 5800 и 6000 мА·ч соответственно и поддерживало 90 Вт по кабелю и 30 Вт по беспроводу.

Серия X300 станет первой в мире, построенной на новом процессоре Dimensity 9500. Vivo X300 получит 6,3-дюймовый OLED-экран, а X300 Pro — 6,78-дюймовый OLED-дисплей. Обе панели предложат разрешение 1,5K, частоту обновления 120 Гц и ультразвуковой сканер отпечатков под экраном.

Камеры также заметно отличаются. Vivo X300 будет оснащён 200-Мп главным сенсором Samsung HPB, 50-Мп сверхшироким модулем Samsung JN5 и 50-Мп перископом Sony LYT-602. В свою очередь, X300 Pro получит 50-Мп основной модуль Sony LYT-828, 50-Мп ультраширик Samsung JN5 и 200-Мп перископный телеобъектив Samsung HPB.





Таким образом, серия обещает значительный прирост по батарее и камерам в сравнении с предшественниками.