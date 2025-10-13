Apple, по сообщениям, активно работает над своим первым складным iPhone, и в последние месяцы появляется всё больше информации об этом устройстве. Теперь аналитик Мин-Чи Куо сообщил новые детали, касающиеся стоимости шарнира, который станет ключевым элементом конструкции.

По словам Куо, шарнир для складного iPhone будет стоить на 20-40 долларов дешевле, чем предполагалось ранее. Этот компонент играет решающую роль в конструкции складных смартфонов, обеспечивая надежное открытие и закрытие гибкого дисплея. Обычно производство таких механизмов обходится дорого, однако Apple, по данным инсайдера, удалось снизить затраты.

Куо прогнозирует, что при массовом производстве себестоимость одного шарнира составит около 70-80 долларов, тогда как сейчас рыночная цена подобных компонентов достигает 100-120 долларов и выше.

Производством займутся компании Foxconn, являющаяся давним партнером Apple, и Shin Zu Shing. На их долю придется около 65% всех заказов, а оставшуюся часть выполнит Amphenol. Также не исключается, что позже к производству присоединится Luxshare, но только если складной iPhone окажется успешным — это может произойти не раньше 2027 года.

Ранее сообщалось, что корпус складного iPhone будет изготовлен из комбинации титана и алюминия, чтобы сделать устройство тонким и прочным. Этот слух противоречит предыдущим заявлениям Куо, согласно которым планировалось использование нержавеющей стали.





Ожидается, что первый складной iPhone будет представлен в конце 2026 года.