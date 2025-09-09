В сети появились подробные сведения о Sony Xperia 10 VII – новом среднебюджетном смартфоне японского бренда. Устройство было замечено в преждевременной товарной карточке в Гонконге, где вместе с рендерами раскрылись его ключевые характеристики.

Экран и дизайн Sony Xperia 10 VII

Смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080 × 2340 пикселей и соотношением сторон19,5:9. Поддержка 120 Гц пока не подтверждена.





Задняя панель получила новое горизонтальное расположение камер, вместо привычного вертикального блока. Габариты составят 153 × 72 × 8,3 мм, вес — 169 г. Ожидаются три цветовых варианта: Charcoal Black, Cedar White и Turquoise.

Камеры Sony Xperia 10 VII

Основная камера — 50 Мп .

. Дополнительный сенсор — 13 Мп (предположительно ультраширокий угол).

(предположительно ультраширокий угол). Фронтальная камера — 8 Мп для селфи и видеозвонков.

Производительность и ПО Sony Xperia 10 VII

В основе устройства будет работать Snapdragon 6 Gen 3, дополненный 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Поддержка microSD до 2 ТБ сохранена. Смартфон выйдет с предустановленным Android 15.





Автономность и функции Sony Xperia 10 VII

Аккумулятор — 5000 мА·ч .

. Поддержка 5G (Sub-6) , NFC , GPS , Wi-Fi , Bluetooth 5.4 и USB Type-C .

, , , , и . Работа в режиме Dual SIM.

Дата выхода и рынки Sony Xperia 10 VII

Официальная цена и дата релиза пока не объявлены, но утечка намекает на скорый анонс. По данным инсайдеров, премьера может состояться уже в октябре 2025 года. Xperia 10 VII, в отличие от ограниченно доступной Xperia 1 VII, может выйти сразу на рынках Европы и Азии.