В сети появились подробные сведения о Sony Xperia 10 VII – новом среднебюджетном смартфоне японского бренда. Устройство было замечено в преждевременной товарной карточке в Гонконге, где вместе с рендерами раскрылись его ключевые характеристики.
Экран и дизайн Sony Xperia 10 VII
Смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080 × 2340 пикселей и соотношением сторон19,5:9. Поддержка 120 Гц пока не подтверждена.
Задняя панель получила новое горизонтальное расположение камер, вместо привычного вертикального блока. Габариты составят 153 × 72 × 8,3 мм, вес — 169 г. Ожидаются три цветовых варианта: Charcoal Black, Cedar White и Turquoise.
Камеры Sony Xperia 10 VII
- Основная камера — 50 Мп.
- Дополнительный сенсор — 13 Мп (предположительно ультраширокий угол).
- Фронтальная камера — 8 Мп для селфи и видеозвонков.
Производительность и ПО Sony Xperia 10 VII
В основе устройства будет работать Snapdragon 6 Gen 3, дополненный 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Поддержка microSD до 2 ТБ сохранена. Смартфон выйдет с предустановленным Android 15.
Автономность и функции Sony Xperia 10 VII
- Аккумулятор — 5000 мА·ч.
- Поддержка 5G (Sub-6), NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 и USB Type-C.
- Работа в режиме Dual SIM.
Дата выхода и рынки Sony Xperia 10 VII
Официальная цена и дата релиза пока не объявлены, но утечка намекает на скорый анонс. По данным инсайдеров, премьера может состояться уже в октябре 2025 года. Xperia 10 VII, в отличие от ограниченно доступной Xperia 1 VII, может выйти сразу на рынках Европы и Азии.