Apple продолжает двигаться к идее полностью безрамочного iPhone. По данным нового отчёта из Китая, iPhone 18 станет очередным шагом в этом направлении — смартфон получит уменьшенный вырез Dynamic Island, но пока без подэкранной камеры и Face ID.

Что изменится в iPhone 18

По информации инсайдера Instant Digital в Weibo, вырез Dynamic Island в линейке iPhone 18 станет уже и компактнее. Однако ожидать радикального редизайна не стоит: смартфон сохранит привычную форму «пилюли», получит несколько датчиков и камеру в вырезе, но технологии подэкранного Face ID и камеры внедрены не будут.





Instant Digital уточняет: «Серия iPhone 18 получит немного более узкий Dynamic Island, но без подэкранного Face ID и без подэкранной камеры».

Надёжность источника

Инсайдер ранее публиковал как точные, так и ошибочные прогнозы. Среди подтверждённых — выход жёлтой версии iPhone 14 и фронтальная камера в альбомной ориентации для iPad Air 2024 года. Однако другие его прогнозы не оправдались, поэтому слух стоит воспринимать с осторожностью.





Почему это важно

Dynamic Island был представлен в iPhone 14 Pro и с тех пор не менял размеров и формы. Если Apple действительно уменьшит вырез, это станет первым заметным редизайном за три поколения. Более компактный Dynamic Island освободит дополнительное пространство на экране и в строке состояния, что улучшит использование функций Live Activities и уведомлений.