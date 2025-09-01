Apple готовит к релизу свой первый складной iPhone в 2026 году. Одной из главных особенностей станет возвращение Touch ID, однако компания решила реализовать его не через экран, как делают конкуренты, а в боковой кнопке.

Почему не в экране

По данным аналитиков, Apple отказалась от сканера отпечатков в дисплее из-за стремления снизить количество встроенных в экран компонентов. Это также объясняет отсутствие Face ID в складной модели. Таким образом, Touch ID станет единственным основным способом биометрической аутентификации.





Реакция пользователей

Многие владельцы iPhone давно ждали возвращения Touch ID и считают его удобнее Face ID: проще разблокировать смартфон в любых условиях, включая использование маски или солнцезащитных очков. Однако выбор боковой кнопки вместо интеграции в экран выглядит консервативным шагом, учитывая, что даже бюджетные модели Android давно используют сканеры под дисплеем.

Конкуренты и отставание

По слухам, складной iPhone будет оснащён самым передовым шарниром в индустрии, но планы Apple выпустить модель с полностью «безскладочным» экраном пока под вопросом. При этом уже в 2025 году Galaxy Z Fold 7 опережает будущую новинку по характеристикам дисплея, а в 2026-м ожидается релиз Fold 8, который может ещё сильнее увеличить разрыв.





Тем не менее, эксперты уверены: несмотря на спорные решения, складной iPhone будет пользоваться высоким спросом за счёт маркетинга и лояльности аудитории Apple.