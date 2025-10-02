Компания Xiaomi объявила о важном достижении для своей новой линейки смартфонов Xiaomi 17. По словам президента компании Лу Вэйбинга, продажи серии превысили 1 миллион устройств всего за неделю после запуска.

Речь идёт о моделях Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max, представленных в Китае в конце прошлого месяца. Руководитель отметил, что этот результат был достигнут быстрее, чем у любого предыдущего поколения, и компания уже увеличивает производство, чтобы справиться с высоким спросом.

Смартфоны Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max получили дополнительный экран на задней панели, а также новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кроме того, устройства оснащены улучшенными камерами, а версия Pro Max выделяется аккумулятором ёмкостью 7500 мА·ч.

Базовый Xiaomi 17 также работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и комплектуется аккумулятором на 7000 мА·ч с кремний-углеродной технологией, а сзади располагается тройная камера.