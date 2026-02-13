Компания Samsung расширяет географию продаж своего нового бюджетного смартфона Galaxy A07 5G, который уже появился на рынках Индии, Таиланда и Филиппин. Устройство, пришедшее на смену модели A06 5G, получило ключевые улучшения в автономности и плавности работы при сохранении доступной цены.

Сердцем новинки стал 6,7-дюймовый PLS LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, что в бюджетном сегменте встречается нечасто. Пиковая яркость достигает 800 нит в режиме High Brightness Mode, а U-образный вырез под фронтальную камеру остался без изменений. Главный апгрейд скрыт внутри — ёмкость аккумулятора выросла на 20% до 6000 мАч, что обещает до двух дней работы без подзарядки при умеренном использовании.

Аппаратная платформа основана на проверенном чипсете MediaTek Dimensity 6300 с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD. Набор камер включает основной 50-мегапиксельный сенсор, 2-мегапиксельный датчик глубины и 8-мегапиксельную фронталку — скромно, но достаточно для повседневных снимков и видеозвонков в 1080p.

Корпус получил защиту IP54 от пыли и брызг, а задняя панель из полимера с армированием стекловолокном обещает повышенную ударопрочность. На месте остались 3,5-миллиметровый аудиоразъём и боковой сканер отпечатков пальцев.

Samsung сделала неожиданный ход, гарантировав Galaxy A07 5G шесть поколений обновлений Android и шесть лет патчей безопасности. Это беспрецедентный срок для устройств начального уровня, ставящий новинку в один ряд с флагманами по долгосрочной поддержке. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой One UI 8.0 «из коробки» и поддерживает функции поиска Circle to Search, а также Gemini Live.





Цветовая гамма включает чёрный, светло-зелёный и светло-фиолетовый варианты. Старт продаж на новых рынках назначен на 30 января, однако точный перечень стран Samsung пока не раскрывает. Аналитики предполагают, что агрессивная политика обновлений и увеличенная батарея помогут Galaxy A07 5G укрепить позиции Samsung в сегменте устройств до $250, где давление со стороны китайских брендов особенно высоко.