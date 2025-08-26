Компания Samsung официально объявила, когда начнёт выпуск стабильной версии оболочки One UI 8. Пока что точной даты нет, но корейский бренд подтвердил, что обновление появится уже в сентябре 2025 года.

One UI 8 выйдет в сентябре

Согласно официальному блогу Samsung, релиз стартует с серии Galaxy S25, а затем будет расширен на другие устройства, которые входят в список совместимых.





На данный момент для Galaxy S25 выпущено уже пять бета-версий One UI 8, и, по данным инсайдеров, готовится шестая. Это вызвало опасения, что запуск может быть отложен. Однако Samsung подчёркивает, что планы не изменились — релиз стабильной версии состоится именно в сентябре.

Кто получит One UI 8 первым

Первыми обновление получат владельцы Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. После этого апдейт начнут распространять на другие устройства, включая смартфоны серий Galaxy S24, Galaxy Z и некоторые модели Galaxy A.





Что известно о нововведениях

One UI 8 разрабатывается на базе Android 15 и предлагает:

улучшенные инструменты кастомизации интерфейса,

новые функции искусственного интеллекта,

обновлённые возможности безопасности,

переработанный дизайн системных приложений.

Таким образом, до выхода стабильной прошивки остаются считаные недели.



