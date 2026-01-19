Переименование уже существующих моделей — практика, к которой Samsung прибегает не впервые, и, похоже, компания не собирается от неё отказываться. После недавнего появления Galaxy A07 5G на официальном сайте стало ясно, что тот же смартфон могут повторно выпустить под другими названиями для разных рынков.

Издание TheTechOutlook обнаружило устройство Samsung с номером модели SM-A076M в базе данных Google Play Console. Смартфон использует тот же код устройства (a07x), что и Galaxy A07 5G. Учитывая предыдущий опыт компании, предполагается, что модель выйдет под названием Galaxy F07e 5G, а упоминание бренда Galaxy F70e 5G, вероятно, является ошибкой. Окончательное название станет известно ближе к официальному запуску.

Ранее этот же смартфон появлялся с номером модели SM-M076B и обозначением Galaxy M17e 5G. Ожидается, что в Индии устройство будет продаваться под именем Galaxy F07e 5G через Flipkart и как Galaxy M17e 5G — через Amazon.

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым PLS LCD-дисплеем с HD+ разрешением, частотой обновления 120 Гц и U-образным вырезом под фронтальную камеру. В основе лежит процессор MediaTek Dimensity 6300. Устройство получит не менее 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенного хранилища и слот для карт microSD.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным модулем, дополненным 2-мегапиксельным вспомогательным сенсором. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.





Среди прочих особенностей ожидаются защита от пыли и влаги по стандарту IP54, боковой сканер отпечатков пальцев и порт USB Type-C. Смартфон будет работать под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8 «из коробки», а Samsung обещает шесть поколений обновлений операционной системы.