Samsung представила смартфон Galaxy A07 4G ещё в августе прошлого года, а версия с поддержкой 5G долгое время фигурировала в утечках и слухах. Теперь Galaxy A07 5G официально появился на сайте Samsung, но пока только для рынка Мьянмы. Онлайн-покупка пока недоступна, однако устройство, вероятно, уже продаётся в розничных магазинах страны. Также можно ожидать запуск устройства и в других странах.

Смартфон будет доступен в светло-фиолетовом и чёрном цветах. Он оснащён 6,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720 × 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 800 нит. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, дополнительно установлен 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера — 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч.

Galaxy A07 5G предлагается в конфигурациях с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и поддерживает расширение хранилища с помощью карты microSD. Одним из ключевых преимуществ модели является программная поддержка: Samsung обещает шесть крупных обновлений Android и шесть лет обновлений безопасности. Также смартфон имеет защиту IP54 от пыли и брызг воды.

Габариты устройства составляют 167,4 × 77,4 × 8,2 мм, вес — 199 граммов. Это вся информация, официально опубликованная на сайте Samsung.

Согласно предыдущим утечкам, Galaxy A07 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300, оснащается 128 ГБ встроенной памяти и из коробки будет работать под управлением Android 16.



